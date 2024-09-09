直擊楊子儀信義區工作！助理傘開花「下秒伸手舉動超暖」全被拍

▲時報周刊CTWANT直擊楊子儀在烈日下進行拍攝工作，拉著行李箱過馬路，展現產品特性。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

楊子儀去年拍攝《天道》時，因個人工作規劃無法配合加戲，遭三立下達封殺令，發聲明稿終止與他的一切合作，對此他坦言：「覺得有點可惜，原本覺得是個善緣，之前很開心，滿遺憾的啦。」幸好他的其他後續工作沒有受太大的影響，日前時報周刊CTWANT直擊他在烈日下拍攝，表現十分敬業。

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▲當天天氣非常炎熱，楊子儀拍一拍便停下來擦汗。（圖／本刊攝影組）



日前楊子儀頂著午後的大太陽，在台北市信義區百貨公司的廣場進行拍攝工作，攝影師單機作業，助理手持反光板補光。拍攝過馬路的畫面時，拉著行李箱的他邊走邊轉動行李箱，展現產品特性。

由於氣溫高、日照強烈，楊子儀拍完過馬路的場景，走到陰涼處趕緊擦汗，拍攝空檔觀看回放時，一旁助理立刻撐傘遮擋陽光，同時方便檢查及確認完畫面。拍攝完畢時，突然一陣強風襲來，助理手上的陽傘被風吹得開了花，處理好之後，楊子儀似乎不好意思在大庭廣眾下讓助理幫他撐傘，於是接過陽傘自己撐著。

▲喊卡後楊子儀專心看回放檢查自己的表現。（圖／本刊攝影組）



▲拍攝完畢後突然一陣強風吹來，讓助理手上的傘開花。（圖／本刊攝影組）



▲楊子儀接過助理拿的傘自己撐著。（圖／本刊攝影組）



楊子儀近幾年專心宗教與蔬食推廣，並幫「阿西」陳博正經營宮廟YouTube頻道，他曾分享自己茹素的歷程，因主持《食尚玩家》吃肉吃到怕，加上夢中收到開示，讓他漸漸轉往吃素的道路，雖然一開始因為不吃葷食錯失許多工作，但後來一連接到多個蔬食代言，讓他得到「蔬食男神」的封號。

▲近幾年楊子儀專心宗教與蔬食推廣。（圖／翻攝自楊子儀臉書）



曾以《雨後驕陽》入圍金鐘男配角獎的楊子儀，演技備受肯定，但近期他的戲劇作品數量較少，已把拍戲當興趣；最近的一部作品是在BL劇《關於未知的我們》飾演黑道老大，逃亡多年後再度現身，瘋癲式的生動演技令人印象深刻。

▲楊子儀在BL劇《關於未知的我們》飾演瘋癲的黑道老大。（圖／結果娛樂提供）



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