ASTRO產賀代替文彬照顧她！「秀雅26歲生日」調皮抹奶油　全場看哭

記者吳睿慈／綜合報導

男星文彬在2023年4月19日離世，妹妹秀雅也在歌壇打拼活動，在他去世之後，隊友ASTRO代替他照顧妹妹，一群人私下經常聚會。秀雅9日迎來26歲生日，產賀雖是小她一歲的弟弟，但特地抽出時間為她慶生，看得歌迷忍不住又紅了眼眶。

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▲產賀替秀雅慶生。（圖／翻攝自產賀IG）



秀雅在9月9日迎來26歲生日，產賀代替文彬當對方慶生，發文兩人的聚餐影片，他唱起歌：「祝妳生日快樂，親愛的秀雅姐姐。」除了買蛋糕要求對方許願外，連韓國生日必喝的海帶湯都有準備，最後在秀雅許完願後，他調皮地用蛋糕奶油抹在秀雅臉上。

▲產賀還細心準備韓國生日一定要喝的海帶湯。（圖／翻攝自產賀IG）



兩人的互動宛如家人，產賀慶完生後，不忘在IG同步發文，熱騰騰祝賀秀雅生日快樂，留下多張合照，氣氛溫馨又歡樂。該篇PO文吸引大批粉絲朝聖留言，跟著一起祝賀秀雅生日快樂，希望兩人都過得幸福。

▲▼產賀、秀雅間宛如家人般的互動，令粉絲看得不捨。（圖／翻攝自產賀IG）

產賀8月帶著迷你專輯《DUSK》首次以solo身份闖蕩樂壇，展現出成熟一面，而他最近參演戲劇《浪漫這一家》，首度與孫娜恩飾演姊弟，不論是在音樂或戲劇等領域全方位發展，令粉絲期待不已。