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笑奧運選手「像海獅」人設翻車！　綜藝大姐和田現子主持40年節目驚爆收攤

記者陳芊秀／綜合報導

74歲日本資深女星和田現子（和田アキ子）性格直率敢言，日前卻在主持的節目中稱奧運選手北口榛花「像海獅」挨轟失禮，綜藝大姐形象翻車。而她9日被爆主持40年的節目將在明年春天收攤。

▲▼和田現子主持40年綜藝節目爆收攤。（圖／路透、翻攝自X）

▲曾笑稱標槍金牌選手北口榛花（左）像海獅，和田現子主持40年綜藝節目爆收攤。（圖／路透、翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，和田現子長年主持綜藝節目《交給Akko吧！》（アッコにおまかせ！），由於在娛樂圈地位資深，無懼壓力以自身觀點評論時事以及娛樂圈事件，時常成為新聞話題焦點。然而她日前評論奧運標槍金牌選手北口榛花時，開口說「看起來就像一隻海獅躺在那裡」，接著補充「真可愛」，發言遭日網痛批「太過失禮」、「不合時宜」。

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▲▼和田現子日前在節目為不當發言道歉。（圖／翻攝自X）

▲和田現子日前在節目為不當發言道歉。（圖／翻攝自X）

主持節目40年，和田現子被電視台視為中午節目的招牌，而且是「娛樂圈的意見領袖」，面對失言風波，她主動提議在節目中道歉，但仍然難以挽回與現在觀眾的觀感落差。她在7月13日的廣播節目中坦言：「我到了這個年紀真的不太看電視了。即便自己還在做電視節目，但也沒有什麼特別想看的內容……。」

電視台相關人士爆料，和田現子希望將節目做滿40年，現在到了這個階段，與電視台多次討論，要為節目畫下完美句點，「最終她和電視台都同意明年春天結束節目。」製作單位相關人員向週刊透露，「她是這個時段的最大功臣，我們會全力為她打造最盛大的告別舞台」。

▲▼和田現子主持40年綜藝節目爆收攤。（圖／翻攝自X）

▲和田現子在娛樂圈有一定地位，主持節目40年常直率評論時事，如今卻時常捲入爭議。（圖／翻攝自X）

有關節目收攤傳聞，負責製作的TBS電視台在報導發表前沒有做出回應。而外界認為，她主持的節目收播，也將徹底改變演藝圈的勢力版圖。

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