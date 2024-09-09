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搭電梯巧遇影迷！王淨「眼神光波攻擊」：他好像沒發現

記者許逸群／台北報導

電影《鬼才之道》全台票房已突破5千萬，導演徐漢強與女主角王淨日前參與多倫多國際影展（TIFF）午夜瘋狂單元放映，首映場到凌晨2點多才結束，回到飯店沒休息多久又再迎接隔天中午的第二場放映。兩人雖然身體疲憊但也不減熱情，而觀眾的熱情反應也讓他們相當感動。

▲▼《鬼才之道》導演徐漢強與女主角王淨。（圖／牽猴子提供）

▲王淨親切地與粉絲合影。（圖／牽猴子提供）

王淨說，有觀眾向她分享對這部片的喜愛，「電影提到的家庭議題會是亞洲人比較容易經歷的，沒想到他也曾經在這樣高壓的環境下成長，然後講著講著就快哭了，我們聽著聽著也快哭了，最後給了彼此一個擁抱。」王淨也透露，意外在飯店電梯裡聽到有人用電話和朋友分享《鬼才之道》，「他跟朋友說鬼才真的很讚，我一直在旁邊用眼神光波攻擊他，但他好像沒有發現。」

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▲▼《鬼才之道》導演徐漢強與女主角王淨。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》導演徐漢強與女主角王淨出席映後活動。（圖／牽猴子提供）

電影獨特的世界觀在影迷間掀起討論炫風，放映一結束便有大量好評在社群上用力推薦，好評爆棚攻佔許多電影評論網站。而王淨在映後活動上用流利英文與現場影迷互動，也讓眾人留下深刻印象，她害羞分享剛開始還是有些壓力，「畢竟離開講英文的環境好幾年了，但這幾天多講後好像也就習慣了，現在比較不適應的好像是時差。」

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鬼才之道, 王淨, 徐漢強

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