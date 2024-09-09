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老婆是日本最美混血主播！小泉進次郎宣布參選大位…愛妻首發聲明

記者陳芊秀／綜合報導

43歲日本「政壇帥哥」小泉進次郎於本月6日宣布參選自民黨總裁（黨主席），由於自民黨在國會占多數席次，新任總裁將可望在首相指名選舉中，被指名為新任首相。而他宣布參選，家人火速受到關注，其妻是日法混血美女主播瀧川克莉絲汀（滝川クリステル），妻子所屬經紀公司於9日發表正式聲明。

▲▼日本眾議員小泉進次郎6日召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／路透）

▲日本眾議員小泉進次郎6日召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／路透）

瀧川克莉絲汀擁有「日本最美混血主播」封號，曾在富士電視台擔任主播將近10年，2013年為日本申辦2020奧運時，以流暢的法語介紹日本的優點，演說中引用日語「おもてなし（精心款待）」轟動國際，被視為申辦奧運的功臣。而她兼具智慧與美麗的形象，婚前就是眾多名人追求的對象，與男星小澤征悅交往6年分手，2019年宣布與小泉進次郎閃電結婚，同時宣布懷孕，現在育有一對兒女。

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▲▼小泉進次郎與瀧川克莉絲汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲瀧川克莉絲汀有最美混血主播的封號，2019年與小泉進次郎閃婚。（圖／達志影像／美聯社）

隨著小泉進次郎宣布參選黨魁，瀧川克莉絲汀跟著大受矚目。經紀公司Phonics聲明提及，瀧川受到大批媒體採訪要求，由於婚前至今一直維持自己的工作，考量到夫妻雙方在社會上有一定影響力的特殊性，他們認為彼此的活動應該分開，並保持一定的距離，今後也會繼續維持這樣的方式。接著強調「瀧川不會參與總裁選相關事務」，因此不會接受相關採訪，現在身為母親，最重要的是孩子的安全與隱私，因此謝絕在住家周圍採訪，請勿跟蹤家人，希望對於拍攝到內容謹慎處理。

▲▼小泉進次郎參選自民黨總裁大位，妻子瀧川克莉絲汀公司發聲明。（圖／翻攝自X）

▲小泉進次郎參選自民黨總裁大位，瀧川克莉絲汀公司發聲明，不會參與相關事務，不會接受採訪。（圖／翻攝自IG）

除了妻子瀧川克莉絲汀，小泉進次郎還有個明星哥哥小泉孝太郎。小泉孝太郎現年46歲，剛踏入演藝圈時，除了政治世家的超狂家世，加上父親小泉純一郎後來當選首相，他的言行舉止都受到質疑與關注，經過多年歷練，已經是公認的實力派演員，如今弟弟宣布參選自民黨總裁，他也又要面對政界與娛樂圈關注的洗禮。

▲▼小泉進次郎參選，哥哥小泉孝太郎是實力派演員。（圖／翻攝自X）

▲小泉進次郎的哥哥小泉孝太郎是實力派演員。（圖／翻攝自X）

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