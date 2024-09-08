日本街頭捕獲「野生汪小菲」！43歲真實狀態掀議　陸網毒舌：現原形了

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與大S離婚後，與Mandy（馬筱梅）再婚，一舉一動依舊是焦點，婚後的他全力衝刺事業，不僅積極進行直播帶貨，近期甚至在日本街頭參展賣貨，扯開嗓子賣力地推家自家商品，43歲的他狀態立刻引發熱烈討論。

▲汪小菲再婚後繼續努力經營自家品牌。（圖／翻攝自微博）

近期有網友在日本東京代代木街頭捕捉到汪小菲的身影，並拍下了1分鐘的影片，影片中，汪小菲戴著太陽眼鏡，身穿藍色POLO短袖上衣，上頭印有麻六記的商標，一身裝扮相當休閒，站在烈日下賣力推銷自家產品，引發了圍觀。

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▲汪小菲臉蛋真實狀態引發熱議。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少網友注意到汪小菲在無濾鏡的情況下，皮膚紋路較為明顯，看起來顯得疲憊，有些老態。這段影片在微博廣為流傳後，迅速掀起討論，由於他已許久沒有出現在電視上，曬出照片以及直播時大多有濾鏡，如今本人真實狀態久違曝光，才會讓許多人感到驚訝，部分網友建議他應更加注重外貌管理，以維持良好的形象。

「汪小菲皮膚狀態」關鍵字在微博引發熱烈討論，網友紛紛留言「十級美顏的汪總現原形了」、「他一臉麻子，都是酸辣粉造成的」、「有那麼多錢好好做做保養不行嗎？好歹也算半個公眾人物」、「你們最愛國？還去日本？」

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