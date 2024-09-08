ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王瞳親手打造愛窩紀念艾成！　背後細節惹鼻酸：我幫你實現

記者王靖淳／綜合報導

藝人艾成離世2年，遺孀王瞳最近透過社群發文分享，自己替對方打造親友專屬的紀念櫃位「艾居之家」，同時也替艾成設置了鳥巢演唱會版的專屬紀念櫃位，「我幫你實現了。」貼文曝光後，不少人對於背後細節而感到鼻酸，因此紛紛留言給予王瞳鼓勵及支持。

▲▼王瞳。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳替艾成打造親友專屬的紀念櫃位。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳提到，艾成生前曾說過，未來買了房子一定要有麥克風牆，現在她也幫對方實現這個願望。除此之外，艾成最愛的吉他、專屬麥克風，甚至連啤酒都被王瞳細心地擺放在其中，將愛人的愛好與生活方式，保留在他們曾共享的空間中，她感性表示：「我最希望的是，這個家，有你生活的痕跡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王瞳。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

最後，王瞳感激相關人員，讓這個充滿愛與回憶的家得以實現，「這個家，要自己創作、規劃，將專屬愛的記憶保存下來。」她表示，這個充滿愛與回憶的空間，不只是為了紀念艾成，更是為了讓愛永不止息。王瞳的真情流露，感動無數粉絲和親友，貼文曝光後，除了吸引大批網友湧入按讚之外，同時也紛紛寫下打氣的留言表示，「好感動」、「超溫馨」、「放在心底永恆的愛」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王瞳, 艾成, 過世

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王瞳親手打造愛窩紀念艾成！　背後細節惹鼻酸：我幫你實現
  2. 火星人布魯諾「台上跟歌迷求婚」　大喊台灣：我要跟你們結婚！
  3. 日本街頭捕獲「野生汪小菲」！43歲真實狀態掀議　陸網毒舌：現原形了
  4. Energy高雄第二天「書偉感性落淚」　Toro收團員禮物台上錯愕：叫我閉嘴？
  5. 導演離家三個月！　兩歲兒子訴苦：媽媽去蘭嶼大便
  6. 餵母乳能喝酒？凱莉曝「注意事項」暖心鼓勵：產婦要保持愉快！
  7. 來不及完成的約定！KID曝和小鬼生前最後對話　重返「世界喜歡日」舊地
  8. 台灣第一女優「遭男粉勸轉行」！　吳夢夢曝困擾：對回訊息失去興趣
  9. 豬哥亮帥兒學成歸國當機師！「父子合照」搞烏龍　謝金晶也看傻眼
  10. 韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366