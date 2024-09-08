王瞳親手打造愛窩紀念艾成！　背後細節惹鼻酸：我幫你實現

記者王靖淳／綜合報導

藝人艾成離世2年，遺孀王瞳最近透過社群發文分享，自己替對方打造親友專屬的紀念櫃位「艾居之家」，同時也替艾成設置了鳥巢演唱會版的專屬紀念櫃位，「我幫你實現了。」貼文曝光後，不少人對於背後細節而感到鼻酸，因此紛紛留言給予王瞳鼓勵及支持。

▲王瞳替艾成打造親友專屬的紀念櫃位。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳提到，艾成生前曾說過，未來買了房子一定要有麥克風牆，現在她也幫對方實現這個願望。除此之外，艾成最愛的吉他、專屬麥克風，甚至連啤酒都被王瞳細心地擺放在其中，將愛人的愛好與生活方式，保留在他們曾共享的空間中，她感性表示：「我最希望的是，這個家，有你生活的痕跡。」

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▲王瞳平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

最後，王瞳感激相關人員，讓這個充滿愛與回憶的家得以實現，「這個家，要自己創作、規劃，將專屬愛的記憶保存下來。」她表示，這個充滿愛與回憶的空間，不只是為了紀念艾成，更是為了讓愛永不止息。王瞳的真情流露，感動無數粉絲和親友，貼文曝光後，除了吸引大批網友湧入按讚之外，同時也紛紛寫下打氣的留言表示，「好感動」、「超溫馨」、「放在心底永恆的愛」。