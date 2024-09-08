台灣第一女優「遭男粉勸轉行」！　吳夢夢曝困擾：對回訊息失去興趣

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行後已累積多部作品，平時她會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動。今（8）日她就發文透露，幾年前在成人平台SWAG收到一位陌生男子的私訊，對方認為她把拍片當作本業不太好，建議她找個正常工作。為此，吳夢夢直言：「我離開SWAG之後，對回覆訊息這件事徹底失去興趣。」

▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

吳夢夢透露，當時這位陌生男子一開始向她表示，自己非常喜歡她的野外露出系列影片，甚至大力稱讚她「太騷了」。對此，吳夢夢回應對方：「謝謝你的支持，我會拍更多刺激的作品。」然而，雙方的對話進一步發展時，該男子突然開始勸吳夢夢考慮轉行，建議她找個正常工作，甚至還擔心她老了怎麼辦。

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▲吳夢夢發文公開陌生男子的私訊內容。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

面對陌生男子的建議，吳夢夢回應對方：「我會考慮的，謝謝你為我著想。」同時也不忘調侃對方：「你對女孩子都這麼體貼嗎？」吳夢夢透露，當時她在成人平台SWAG的私訊功能是付費機制，觀眾回一則訊息需支付150元台幣。她坦言，經過這次的事件，讓她在離開該平台後，對於回覆訊息變得有些失去興趣。