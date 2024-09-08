鄭伊健下廚甜閃「老婆很喜歡吃」！　自爆當演員前想當廚師...原因曝光

記者孟育民／台北報導

港星鄭伊健日前為個人高雄演唱會宣傳，特別參加三立《型男大主廚》錄影，製作單位也邀請曾與他合作拍《百萬人推理》的李李仁搭檔錄影，他笑說：「我覺得我人生成就解鎖，我可以跟浩南哥同框！」婚姻幸福的鄭伊健第一次參加《型男大主廚》，笑稱自己拿手的是煲仔飯，「其實把米、料擺在一起就好，但放什麼材料在裡面是很重要的。」

▲▼鄭伊健錄製《型男大主廚》。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭伊健經常煮給家人吃，大家都說不錯，但仍覺得自己下廚天分不是很好，謙虛笑說：「其實很簡單不是太複雜。」他也坦言要求很高的老婆很喜歡吃，鄭伊健也首次透露自己在還沒當演員前，曾想過要當掌廚的廚師，但最後還是當上了演員，「當初會想當廚師是因為很喜歡西餐，因為料理擺飾很漂亮，也沒這麼多油煙。應該說西餐就像藝術品。」

▲鄭伊健表示私下很喜歡下廚。（圖／三立提供）

李李仁表示鄭伊健平時都嫌他講話太快，聽不懂，但兩人仍因為拍戲成為好友，兩人經常聊吃的外，也會聊人生，「他都鼓勵我人生的方向要怎麼走，因為我會問他說其實都50歲了，還在打電動覺得有點不應該，他就會說有什麼不好，電動要繼續打啊！都會鼓勵我。」

▲鄭伊健和李李仁因拍電影結緣。（圖／三立提供）

而鄭伊健也好奇平時在家李李仁的小孩子比較喜歡吃誰做飯菜，李李仁毫不考慮就答：「當然是老婆囉！我其實會煮，但覺得過程很累，要煮要清洗，到後來我已經不煮了。」而李李仁最拿手的料理是快炒，其實他曾主持過三季的美食節目快一年的時間，那時候還蠻會煮的，可是現在都已經忘光光了，笑說：「我現在最會煮的就是那個Uber Eats！」