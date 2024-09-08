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禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

記者張筱涵／綜合報導

禾浩辰去年8月認愛吳品潔，每逢重要節日絕不缺席，男方7日迎來34歲生日，和親朋好友一起慶生，貼文右滑到第10張照片時，藏了和女友緊貼放閃的照片，再現穩定甜蜜的感情。

▲▼禾浩辰媽媽已經見過吳品潔 。（圖／翻攝自Instagram／吳品潔／禾浩辰）

▲禾浩辰認愛吳品潔1年。（圖／翻攝自Instagram／吳品潔／禾浩辰）

禾浩辰迎來34歲生日當天，透過Instagram分享和媽媽、好友們的慶生照片外，還有打球拍戲的側拍，可見充實，而在最後一張，則是他將手搭在吳品潔肩上，女方做出獻吻動作和俏皮表情的模樣，而這也是他認愛以來，第一次發出僅有他們兩人的合照。

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▲▼禾浩辰　吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

▲禾浩辰第一次曬出和吳品潔的單獨合照。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

▲▼禾浩辰　吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）▲▼禾浩辰　吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

▲▼禾浩辰擁有好人緣。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

▲▼禾浩辰　吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）▲▼禾浩辰　吳品潔。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

由於照片藏在最後一張，許多人都是滑到最後才被閃到，而在演藝圈擁有好人緣的禾浩辰，留言區湧入了整排藍勾勾帳號的祝福，潘君侖、林曜晟、袁艾菲、江宏傑、春風、邱凱偉、黃沐妍、謝雨芝、小甜甜、張立昂和黃宏軒等人都有留言。

另外，禾浩辰過去曾在訪問中提到和吳品潔睡前習慣為彼此擦護手霜，自己每天不管再累回家都會做家事和整理，也會拿吸塵器吸過地才覺得真的為一天畫下句點，女友則是在意「味道」，兩人間遇到摩擦都會先沉默，等時間過就會氣消。

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