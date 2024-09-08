一瓶酒12度「一杯就2度」？　美珠、KARA齡智發言遭批無知

記者張筱涵／綜合報導

南韓近年來有許多和「酒」相關的節目和戲劇，KARA成員許齡智也在8月21日開設《許齡智的逼－幕後》節目，第一集邀請到美珠時，卻因為對酒精濃度的無知發言引發熱議。

▲許齡智和美珠因對酒精濃度的知識不足被罵。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）



許齡智和美珠在為彼此倒酒的過程中，說著倒太多酒精濃度就會越來越高時，許齡智接著問「燒酒的濃度多少」，聽到現場的人回答13度（實際是16度）後，反問美珠「那倒一杯的酒精濃度是多少」，在對方回應「2度」後，她馬上瞪大雙眼說：「對吧？但其實不是，那一杯就是13度。」

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許齡智接著說是被李棟旭告知才知道的，進而解釋「他說只要酒是13度，不論喝下幾杯都是」，但她還沒說完，就被美珠打斷。美珠說：「不是這樣吧，你聽！這瓶伏特加是40度，那我喝了第二次就是80度了，又喝就是120度，那這瓶就不是40度，而是1000度才對吧。」這樣的理論讓許齡智再次陷入混亂。

▲許齡智和美珠討論濃度的片段被擷取轉發到各大論壇。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）



但其實，酒精濃度並不會因為一瓶還是倒成一杯而改變，也不會因為杯數而增加。大部分網友對於許齡智和美珠完全搞不清楚的模樣，感到有些震驚，並擷取到各大社群平台後，掀起熱議。

南韓網友們看了以後都十分驚訝，「這麼笨也行嗎？」、「沒上過學嗎？」、「這是什麼東西哈哈哈哈哈，感覺我腦袋也變笨了哈哈哈」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，笨也不是該被罵的事吧，只是好笑而已」、「嗯？太笨了反而不好看…也不好笑」、「這種內容應該要剪掉吧」、「從2度開始我就覺得奇怪了，還有人同意，真是無語哈哈哈哈哈」、「這是什麼鬼話」，不過也有人緩頻，可能真的不太懂酒才會這樣。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）



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