ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一瓶酒12度「一杯就2度」？　美珠、KARA齡智發言遭批無知

記者張筱涵／綜合報導

南韓近年來有許多和「酒」相關的節目和戲劇，KARA成員許齡智也在8月21日開設《許齡智的逼－幕後》節目，第一集邀請到美珠時，卻因為對酒精濃度的無知發言引發熱議。

▲▼許齡智 美珠。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）

▲許齡智和美珠因對酒精濃度的知識不足被罵。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）

許齡智和美珠在為彼此倒酒的過程中，說著倒太多酒精濃度就會越來越高時，許齡智接著問「燒酒的濃度多少」，聽到現場的人回答13度（實際是16度）後，反問美珠「那倒一杯的酒精濃度是多少」，在對方回應「2度」後，她馬上瞪大雙眼說：「對吧？但其實不是，那一杯就是13度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許齡智接著說是被李棟旭告知才知道的，進而解釋「他說只要酒是13度，不論喝下幾杯都是」，但她還沒說完，就被美珠打斷。美珠說：「不是這樣吧，你聽！這瓶伏特加是40度，那我喝了第二次就是80度了，又喝就是120度，那這瓶就不是40度，而是1000度才對吧。」這樣的理論讓許齡智再次陷入混亂。

▲▼許齡智 美珠。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）▲▼許齡智 美珠。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）

▲許齡智和美珠討論濃度的片段被擷取轉發到各大論壇。（圖／翻攝自YouTube／허영지의 삐하인드）

但其實，酒精濃度並不會因為一瓶還是倒成一杯而改變，也不會因為杯數而增加。大部分網友對於許齡智和美珠完全搞不清楚的模樣，感到有些震驚，並擷取到各大社群平台後，掀起熱議。

南韓網友們看了以後都十分驚訝，「這麼笨也行嗎？」、「沒上過學嗎？」、「這是什麼東西哈哈哈哈哈，感覺我腦袋也變笨了哈哈哈」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，笨也不是該被罵的事吧，只是好笑而已」、「嗯？太笨了反而不好看…也不好笑」、「這種內容應該要剪掉吧」、「從2度開始我就覺得奇怪了，還有人同意，真是無語哈哈哈哈哈」、「這是什麼鬼話」，不過也有人緩頻，可能真的不太懂酒才會這樣。

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

KARA, 許齡智, 美珠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Energy高雄開唱「撞火星人」Toro吐心聲！　《正港分局》的他現身全場暴動
  2. 一瓶酒12度「一杯就2度」？　美珠、KARA齡智發言遭批無知
  3. 安心亞遭網攻「360度無死角的肥」節目當花瓶！　正面回應：我真的很漂亮
  4. 蕭彤雯曬17歲女兒證件照！學校拍的「未美肌未修圖」…成果網驚豔
  5. 趙正平「揶揄小S吃酸辣粉」遭網轟蹭熱度！　發聲澄清：沒有拿到好處
  6. 黃少祺爆遭好友背叛　揭「人生最低潮」痛哭4個月
  7. Ella「愛如潮水」尺度全開　自爆寧願性無能點出核心原因
  8. 快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大
  9. 孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」
  10. 樂天女孩無預警請假！琳妲暈掛急診「慘到雙手都紮針」：大家抱歉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366