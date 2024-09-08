黃少祺爆遭好友背叛　揭「人生最低潮」痛哭4個月

記者許逸群／台北報導

台劇《願望》在陳冠霖歸隊拍攝後，劇情愈發男人味，黃少祺、江宏恩與陳冠霖從好友變成背叛！陳冠霖展開復仇，兄弟之間多次爭執，未來也將迎來更多衝突，展開一場男人的戰爭，如今又加入江國賓，陽剛味十足的劇情發展被網友狂讚「爽劇」。

▲▼台劇《願望》上演背叛戲碼，三兄弟間反目成仇。（圖／三立提供）

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黃少祺表示，男人的背叛一聽這主題就起雞皮疙瘩。他坦言，有時候男女之間的情感投入不會那麼的深刻或者激動，但演到兄弟之間的背叛，卻讓他感情充沛，「因為男人最在乎就是朋友之間的情誼。如果自己去感同身受，一個人或一個兄弟，我會覺得刻在心裡會擺一輩子。」

▲黃少祺透露曾遭好友背叛。（圖／記者林敬旻攝）

黃少祺在多年前也曾遇過被背叛經驗，在當下是氣和恨，發現到現在也忘不掉，無疑是人生最低潮，「那時候我痛哭，大概3、4個月，後來就轉換成一個力量，就告訴自己要重新開始，否則我一輩子都過不了。」之前的經驗雖不至於對看人失去信心，他笑說還是會以真誠待人，但會多分析要不要深交。

提到近期的劇情，黃少祺直說，最近和江宏恩及陳冠霖對戲真是爽，因為很有撞擊，心境的感覺是不一樣的，「走到現在我反而跟自己太太（江祖平飾）談情說愛的戲幾乎是零，除了吵架沒有別的，但是每每就是跟兄弟之間的兄弟之義，還有那種虧欠跟遺憾，演出情緒才比較重。

由於自己曾遇到被朋友背叛不好的經驗，面對怎樣教小孩。黃少祺表示，因為他們還太小，不會讓他們太快知道社會險惡，如果真的有一天孩子真的被背叛受傷，他也會在身邊陪伴安慰，因為人生有很多無法避免的事，這也是成長的養分。