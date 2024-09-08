ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃少祺爆遭好友背叛　揭「人生最低潮」痛哭4個月

記者許逸群／台北報導

台劇《願望》在陳冠霖歸隊拍攝後，劇情愈發男人味，黃少祺、江宏恩與陳冠霖從好友變成背叛！陳冠霖展開復仇，兄弟之間多次爭執，未來也將迎來更多衝突，展開一場男人的戰爭，如今又加入江國賓，陽剛味十足的劇情發展被網友狂讚「爽劇」。

▲台劇《願望》。（圖／三立提供）

▲▼台劇《願望》上演背叛戲碼，三兄弟間反目成仇。（圖／三立提供）

▲台劇《願望》。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃少祺表示，男人的背叛一聽這主題就起雞皮疙瘩。他坦言，有時候男女之間的情感投入不會那麼的深刻或者激動，但演到兄弟之間的背叛，卻讓他感情充沛，「因為男人最在乎就是朋友之間的情誼。如果自己去感同身受，一個人或一個兄弟，我會覺得刻在心裡會擺一輩子。」

▲黃少祺出席三立八點檔《願望》男神卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃少祺透露曾遭好友背叛。（圖／記者林敬旻攝）

黃少祺在多年前也曾遇過被背叛經驗，在當下是氣和恨，發現到現在也忘不掉，無疑是人生最低潮，「那時候我痛哭，大概3、4個月，後來就轉換成一個力量，就告訴自己要重新開始，否則我一輩子都過不了。」之前的經驗雖不至於對看人失去信心，他笑說還是會以真誠待人，但會多分析要不要深交。

提到近期的劇情，黃少祺直說，最近和江宏恩及陳冠霖對戲真是爽，因為很有撞擊，心境的感覺是不一樣的，「走到現在我反而跟自己太太（江祖平飾）談情說愛的戲幾乎是零，除了吵架沒有別的，但是每每就是跟兄弟之間的兄弟之義，還有那種虧欠跟遺憾，演出情緒才比較重。

由於自己曾遇到被朋友背叛不好的經驗，面對怎樣教小孩。黃少祺表示，因為他們還太小，不會讓他們太快知道社會險惡，如果真的有一天孩子真的被背叛受傷，他也會在身邊陪伴安慰，因為人生有很多無法避免的事，這也是成長的養分。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

賈永婕出任101董事長為業績豁出去　化身銷售員畫面曝光

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

小S大女兒Elly海邊穿超辣！　「放送逆天長腿」超狂身材看光

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

願望, 黃少祺, 江宏恩, 陳冠霖

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Energy高雄開唱「撞火星人」Toro吐心聲！　《正港分局》的他現身全場暴動
  2. 一瓶酒12度「一杯就2度」？　美珠、KARA齡智發言遭批無知
  3. 安心亞遭網攻「360度無死角的肥」節目當花瓶！　正面回應：我真的很漂亮
  4. 蕭彤雯曬17歲女兒證件照！學校拍的「未美肌未修圖」…成果網驚豔
  5. 趙正平「揶揄小S吃酸辣粉」遭網轟蹭熱度！　發聲澄清：沒有拿到好處
  6. 黃少祺爆遭好友背叛　揭「人生最低潮」痛哭4個月
  7. Ella「愛如潮水」尺度全開　自爆寧願性無能點出核心原因
  8. 快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大
  9. 孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」
  10. 樂天女孩無預警請假！琳妲暈掛急診「慘到雙手都紮針」：大家抱歉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366