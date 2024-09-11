小孟老師／9月11日星座運勢　雙子緊黏貴人雙魚好運連連

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：團隊協力解決

感情：放下私人愛好

財運：捐善款做公益

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：射手

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雙子座

工作：踩緊油門前進

感情：準備安定生活

財運：跟著貴人前行

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：魔羯

天秤座

工作：放下個人情緒

感情：認同家人眼光

財運：認真研究財經

幸運色：咖啡色

貴人：處女

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：調整部門規定

感情：詢問家人意見

財運：豐盛獲利湧入

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：雙子

金牛座



工作：大放光明時刻

感情：調整相處進度

財運：破除迷信制度

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：處女

處女座

工作：開始恢復安定

感情：可以休息片刻

財運：開始大幅賺錢

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：放下心中恐懼

感情：兩人相處自在

財運：留心進場時機

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：天蠍

天蠍座

工作：團隊齊心協力

感情：可以自己做主

財運：放下內心障礙

幸運色：黑色

貴人：雙子

小人：獅子

雙魚座

工作：努力達成業績

感情：準備前進出發

財運：保持客觀態度

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：衝刺時刻到來

感情：伴侶成為依靠

財運：好的財運開始

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：金牛

獅子座

工作：團隊氣氛和諧

感情：安定伴侶情緒

財運：交給理專規劃

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

射手座

工作：追求身心平衡

感情：家人齊心祝福

財運：完成階段目標

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。