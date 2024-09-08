「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

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「出道50年」男星章曉申過世！　家屬證實搶救無效身亡

大陸資深男演員章曉申驚傳8月31日病逝，享壽77歲。（圖／翻攝自CCTV空中劇院官方微博）

▲大陸資深男演員章曉申驚傳8月31日病逝，享壽77歲。（圖／翻攝自CCTV空中劇院官方微博）

圖文／CTWANT

大陸資深男演員章曉申出道超過50年，曾獲各項演技大獎肯定，已是國家一級演員，怎料，近日爆出病逝消息，有相關人士公開訃告，家屬證實他因病醫治無效離世，享壽77歲。章曉申的告別式將於上海殯儀館舉行，消息曝光令不少影迷相當悲痛。

綜合陸媒報導，大陸國家一級演員章曉申驚傳死訊，有相關人士在訃告透露，章曉申因病送醫急救，但搶救不治，於8月31日晚間7時20分，享壽77歲，而他的告別式將於上海殯儀館舉行。

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章曉申不僅是演員，還很會唱戲，能演會唱又善於編戲，他在京劇圈的地位崇高，生前他曾演過《烏龍院》、《刑場上的婚禮》、《紅燈記》等，還榮獲上海戲劇節優秀演員獎，更是官方認證的國家一級演員。

而章曉申的妻子是知名女演員吳海燕，她在70年代紅遍大街小巷，還有「上海影廠一枝花」美名，憑藉主演《海霞》讓她成為無數少年的女神。吳海燕與章曉申結婚數十載，她為了家庭在1990年淡出演藝圈，如今遭遇喪夫憾事，有知情人士透露她十分悲痛。

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周刊王, 章曉申, 演員, 病逝, 大陸要聞

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