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Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

記者蕭采薇／台北報導

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）將在高雄世運主場館開唱，本次是他此趟亞洲巡迴的第一站，Bruno Mars搭乘包機提早抵台。團隊成員也把握時間在高雄觀光，連佛光山都成打卡點之一。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾本週末在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

火星人布魯諾即將開唱，預計將帶來包括《24K Magic》、《Marry You》等多首招牌金曲。儘管他本人尚未更新任何與台灣相關的動態，但團隊成員們不少都把握時間觀光，從記錄飛抵台灣，到前往觀光客必訪的駁二、捷運美麗島「光之穹頂」等，著名觀光景點都沒有錯過。

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▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊高雄觀光。（圖／翻攝自IG）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊成員到高雄，特地到佛光山觀光。（圖／翻攝自IG）

主辦單位對於Bruno Mars抵台資訊保密到家，直到有粉絲表示在街頭巧遇天王，消息才傳開。主辦單位對於他抵台資訊保密到家，並未公開航班資訊，對此也未有回應。《ETtoday星光雲》多方探聽得知，Bruno Mars並非搭乘商務客機來台，應為包機，且來台時間和降落地點都嚴格保密。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊高雄觀光。（圖／翻攝自IG）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊成員到光之穹頂打卡。（圖／翻攝自IG）

Bruno Mars時隔六年再度來台開唱，也是他第三度來台，兩場門票皆完售。事前粉絲本來還擔心可能受到摩羯颱風影響，所幸天王的魅力連颱風都得靠邊走，對台灣沒有直接影響。不過Bruno Mars團隊似乎也擔心天氣影響航班，於演出前兩天悄悄提早抵台。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊高雄觀光。（圖／翻攝自IG）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）團隊成員到駁二打卡。（圖／翻攝自IG）

 

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