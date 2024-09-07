陳喬恩遇「女酸民發瘋騷擾」！　公開截圖忍無可忍：心理不正常要就醫

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩與馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan）登記結婚2年多的時間，日前鬆口夫妻倆將在9月底於蘭卡威舉辦婚禮。平時會在社群分享日常的她，最近遇到一名女網友頻頻到她的貼文底下留言騷擾，讓陳喬恩直接在IG限動公開內容，無奈表示：「妳是始終無法接受我有感情，所以發瘋一直騷擾我。心理不正常要就醫，感謝妳的支持。」

▲陳喬恩會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩表示，對方疑似是一名女子，經常換帳號或刪除帳號，並反覆地對她進行騷擾，這樣的行為已經持續很久。陳喬恩坦言，原本不打算將這件事公開，但由於對方屢次不斷地寫下騷擾留言，讓她最終決定站出來，並表示此前已經給過對方機會。

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陳喬恩指出，對方的留言不只有她自己能看到，甚至連她的老公與粉絲們也會看到，這讓大家認為對方似乎無法接受她有感情的事實，因而頻頻做出過激的行為。為此，陳喬恩直言：「發瘋一直騷擾我。」對這樣的行為表達自身的無奈與不解。

▲陳喬恩疑似遇到女酸民留言騷擾。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

最後，陳喬恩強調，她的粉絲中有許多理智的人，願意與這位網友進行對話與溝通，甚至希望能幫助到對方解決內心的問題。她也善意提醒，如果心理狀況不佳，應該尋求專業協助，並感謝對方對她的支持。