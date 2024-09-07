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白冰冰被消遣是「擱淺海獅」　子弟兵阿玟下場出爐

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆以及台一線主持，邀請原民天籟「北原山貓」到節目中，兩人還帶著亦帆以及亦偉來到節目中。實力派歌手郭忠祐、吳俊宏、林琇琪、曾治豪、楊哲、戴梅君、蔡亞露還有青春無敵的「Give me five」來到節目中PK對抗，讓大家聽好歌聽得過癮。

▲白冰冰跳舞被形容是海獅。（圖／民視提供）

▲白冰冰跳舞被形容是海獅。（圖／民視提供）

其中在林琇琪演唱《愛我你甘敢》時，演歌的節奏卻讓蔡亞露、曹晶晶以及張家瑜用現代舞伴舞，讓白冰冰大讚cue她們伴舞，短短的排舞時間，居然可以跳得這麼好，提到現代舞白冰冰更是加碼cue偶像始祖陽帆出來示範，沒想到幾個八拍陽帆就與蔡亞露跳了一段，脫離不了搞笑的陽帆，把女生轉圈後居然自己走出場外離開現場，超無厘頭搞笑，讓大夥兒都笑了。

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▲白冰冰跳舞被形容是海獅。（圖／民視提供）

▲沒想到林口也有海獅。（圖／民視提供）

大姐大白冰冰突然被全場來賓起鬨表演現代舞，白冰冰難得秀舞轉圈，還不計形象躺在地板努力呈現深情舞姿，久未跳舞的她突然「卡住」躺在地板爬不起來，吃了熊心豹子膽的子弟兵主持人阿玟，居然虧她：「好像擱淺的海獅」，讓白冰冰哭笑不得氣得追打阿玟，但想到做節目就是大家覺得好笑，才能讓觀眾笑，能逗大家開心也是她的福報。

▲白冰冰跳舞被形容是海獅。（圖／民視提供）

▲可愛海獅三連拍。（圖／民視提供）

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