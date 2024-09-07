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ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場

記者蔡琛儀／台北報導

南韓雙人團體「ASMRZ」以日本執事的風格，加上洗腦歌〈晚安大小姐〉爆紅，上個月成員TANAKA才到大巨蛋開球，並快閃台灣街頭熱舞，這次2人終於合體，在「JAM JAM ASIA」音樂節獻上來台首次演出，沒想到才要唱開場的〈晚安大小姐〉，先是TANAKA搶拍，而後音樂又卡住，讓TANAKA二度喊卡，直呼要重來，「我想要帥氣的開場！」

▲▼ ASMRZ 〈晚安大小姐〉北流演出表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲ASMRZ 首度在台灣合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

ASMRZ由NEEDMORECASH、田中雪男TANAKA兩人組成，雖然名字和日本執事般的外貌頗像日本人，但兩人其實是南韓人，憑著〈晚安大小姐〉的無厘頭及洗腦旋律、歌詞而爆紅，堪稱現象級神曲。

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TANAKA、NEEDMORECASH今還當場教學〈晚安大小姐〉的舞蹈，還把歌迷當成「大小姐」及「少爺」來服務，畢恭畢敬的模樣相當逗趣，TANAKA表示難忘台灣歌迷的熱情，他說到：「這次來台希望能展現最好的一面給大家，作為管家，要努力陪伴大小姐及少爺們開心地度過每一天。」

▲▼ ASMRZ 〈晚安大小姐〉北流演出表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲ ASMRZ 大跳〈晚安大小姐》。（圖／記者黃克翔攝）

而他們也邀請7名幸運歌迷上台，其中包括在網路上以「三振舞」爆紅的「美鳳老師」也在其中，ASMRZ特地請她單獨來一段〈晚安大小姐〉；TANAKA表示難忘台灣歌迷的熱情，他說到：「這次來台希望能展現最好的一面給大家，作為管家，要努力陪伴大小姐及少爺們開心地度過每一天。」

▲▼ ASMRZ 〈晚安大小姐〉北流演出表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲美鳳老師也被ASMRZ  cue上台。（圖／記者黃克翔攝）

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