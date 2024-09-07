鮪魚出國遇「一代快速通關消失」！　無奈曝困擾：今年搭機都有幽默事

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（7）日她就在IG限動發文透露，一早準備搭機出國時所遇到的小插曲，同時也表示：「今年每次搭飛機都有幽默有趣的事發生。」

▲鮪魚會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚透露，自己早在自動通關系統剛推出時，就申請了第一代的通關設備，然而多年來系統不斷更新，如今已經發展到第四代，但她仍習慣使用第一代的通關機器。她表示，今（7）日一早準備出境時，卻驚訝地發現一代的自動通關機器已經無法使用，讓她差點因為這個原因耽誤行程。

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▲鮪魚分享出國穿搭。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚表示，地勤人員也幽默地調侃她：「妳應該刷臉就通關了吧！」然而當她詢問一代機器是否已被淘汰時，地勤告知她：「現在全面換成三代跟四代了，不然妳試試看。」最終，鮪魚不得不久違地使用人工通道進行通關，也趁機向海關詢問如何重新申請自動通關。

▲鮪魚分享出國趣事。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

對於這次的經歷，鮪魚提醒和她一樣習慣使用老系統的「骨灰級玩家」，出國前記得重新申請自動通關，以免因為系統更新而耽誤行程。她也呼籲，大家如果有需要，可以到移民署或重新申辦護照時順便辦理自動通關，避免不必要的麻煩。