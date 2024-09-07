楊紫瓊蓋兒加朵都是選美皇后出身　全球城市小姐培養巨星邱浚彥把關

記者葉文正／台北報導

最近有網友整理出國際巨星的出身，發現不少受到粉絲喜愛的大咖藝人其實都是選美皇后出身。包括當年才19歲的蓋兒加朵就抱走「以色列小姐」的后冠，之後又代表以色列參加2004環球小姐大賽！

▲全球城市美業形象大使第一名袁健菊(左)與全球城市小姐指定美容雕塑醫師邱浚彥。（圖∕中華全球城市選拔協會提供）

這幾年，她成為最受歡迎的「神力女超人」。而韓國女藝人李荷妮在演藝圈打滾多年，曾演出電影《雞不可失》、《鐵線蟲入侵》和《熱血司祭》等作品走紅，李荷妮在2006年以美豔外貌、凹凸有致的身材獲得「韓國小姐」冠軍，隔年被GB五大國際選美大賽獲獎佳麗評選為世界大滿貫美后第一名，同時參加環球小姐競選，獲得第四名的佳績，知名度直升。

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▲吳加樂（左起）、陳芃瑾、吳芷瑜、邱浚彥、韓芷琛、王薏涵。。（圖∕中華全球城市選拔協會提供）

另外，奧斯卡影后楊紫瓊22歲那年，在母親的建議下，報名參加「馬來西亞小姐」，靠著舞蹈習得的基底和穩健的台風，她順利奪下馬來西亞小姐冠軍，並代表馬來西亞參加世界小姐選美，自此聲名大噪。

選美舞台成為許多國際巨星的起跑點。2024第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽日前在台北漢來大飯店舉行，由來自新北市，正就讀崇右影藝科技大學演藝事業二年級的吳芷瑜拿下城市小姐冠軍，第二名至第五名獲獎者分別為陳芃瑾、韓芷琛、王薏涵、吳加樂。

目前就讀崇右影藝科技大學演藝事業二年級的吳芷瑜，拿下城市小姐冠軍。她期待未來拍攝MV，並有機會進演藝圈。吳芷瑜的神韻頗像韓國選美冠軍李荷妮，笑容尤其讓人難忘。

全球城市小姐、全球城市美業形象大使指定美容雕塑醫師邱浚彥，擔任選美大賽評審多年，他發現，年輕參賽者勇於展現自我的企圖心愈來愈強，這是非常好的現象。因此，每年的選美大賽也愈來愈激烈。也有不少參賽者希望透過這個舞台夠有進入演藝圈的機會，也因此，許多選手對身材的維持和儀態的展現也都表現得可圈可點。

邱浚彥提醒，參賽的選手都非常年輕，外在的條件已經非常好了，而選美比賽除了外在和儀態的美之外，舉手投足之間展現出的自信和獨特才是決戰的關鍵。包括蓋兒加朵和楊紫瓊及李荷妮，除了身材和儀態出眾，她們也勝在「無可取代」。

邱浚彥建議參賽選手，多學習幫助別人，參與公益活動也是一種展現美的姿態。身為整型名醫的邱浚彥，多年來經常利用行醫的空檔參與公益活動，「選美教母」張如君帶領參賽的年輕選手一起做公益時，也獲得邱醫師的大力協助。在選美活動上，邱浚彥也有「公益醫師」的封號。