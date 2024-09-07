百萬YTR嘟嘟人飛非洲出包！「壓線辦落地簽」被卡20hrs　賀瓏臭臉被拍

記者田暐瑋／綜合報導

賀瓏最近與百萬網紅「The DoDo Men嘟嘟人」一起前往非洲旅遊，卻發生一連串意外，一開始因為簽證問題卡關，團隊一度滯留在香港機場達20多小時，後續又發生車禍，而網友翻出他半年前曾算命，當時命理師鐵口直斷他會有一些突發狀況，如今果然神預言。

▲嘟嘟人帶賀瓏出國出包。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）



賀瓏和嘟嘟人日前到非洲旅遊，卻發生簽證是出國前2天前才申請，出國當天還未通過、又有簽證名字不全的狀況，導致無法如期成行，最後因為Ian向地勤表示要到盧安達申請落地簽，4人中只有Ian被放行，獨自先前往非洲，其他人滯留香港機場20多個小時，又遇上百年難得一遇的微軟大當機，一度面臨班機大亂的窘境，所幸最後順利前往曼谷，再飛到肯亞轉盧安達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料到了當地又發生車禍，撞上山壁，一連串考驗讓一群人哭笑不得，雖然突發狀況不斷，但嘟嘟人的Ian和Eric都沉著面對，賀瓏雖然一度無奈臭臉，最後仍苦中作樂，不少網友大讚「真心覺得Eric抗壓性超高」、「看留言說賀瓏臉臭或想回台灣的反應很不配合，但我覺得這反應很合理欸」、「Eric一直都是兩人中比較樂觀開朗的，這次還看到他的決策協調能力，沒想到EQ也高」，但也有網友提醒：「簽證還是要提前辦好，不要壓線。」

▲嘟嘟人帶賀瓏出國出包。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）



事實上，這次的非洲之旅頻頻出包，有網友翻出半年前賀瓏曾給命理網紅「簡少年」算命，當時「簡少年」預言賀瓏在農曆6月會遭遇困難，可能會有簽證或來賓問題，這次旅行正好應驗了這一預言，嘟嘟人也坦言如果早看過這段預言，或許能避免一些困境。