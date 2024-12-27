NewJeans抗戰到底！連獲2獎「自主消音團名」　台上高喊：謝謝閔熙珍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體NewJeans自爆發與母公司HYBE合約問題後，至今紛爭仍在進行中。她們不畏流言蜚語，27日出席頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典），除了同台LE SSERAFIM以外，還在頒獎時再度大喊「謝謝閔熙珍代表」，5妞與製作人的感情比金堅，毫未受到影響。

▲NewJeans連獲2獎，但兩次都刻意不喊隊名。（圖／翻攝自weverse）



Asia Artist Award（亞洲明星盛典）移駕到泰國曼谷舉辦，NewJeans情義相挺特地飛到泰國，於27日出席活動，她們一連拿下最佳藝人獎、最佳表演團體獎，5人開心地上台領獎，卻刻意避開自我介紹「我們是NewJeans」，連續兩次得獎都沒有喊隊名，表明長期抗戰堅定的立場。

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▲▼NewJeans台上致謝閔熙珍。（圖／翻攝自weverse）



雖然爭議四起，但NewJeans成員非常敬業，她們露出開朗笑容，感謝一路支持她們的粉絲，暖聲叮嚀著「天氣變冷了，雖然這裡（泰國）很溫暖，大家要穿得暖不要感冒」。

接著，她們以歌曲〈How Sweet〉再度拿下最佳表演團體獎時，同樣避開自我介紹，僅說了「大家好」，5人在台上高聲歡呼「謝謝閔熙珍代表，還有謝謝粉絲，看到這麼多手燈真的很感動」，對於HYBE隻字不提，看得出來她們已經做出長期抗戰的打算。