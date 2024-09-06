周湯豪為演唱會「每天睡不到3小時」：是小case　操到工作人員崩潰

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪出道15年，他的「REALIVE」演唱會，首創時尚秀結合演唱會，以極致時尚美學打造感官震撼，舞台設計獲得國際知名設計獎項K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的雙料肯定，也即將於11月23日光榮返航台北小巨蛋舉辦返場演唱會。

▲周湯豪將在11月開唱。（圖／環球提供）

周湯豪今於社群搶先曝光演唱會全新teaser，在滿天爆破的銀色亮片中，集結周湯豪在各個城市「REALIVE」巡演演出精彩片段與震撼感官視覺舞台特效精華，讓人搶先感受(R2)特仕版演唱會派對氛圍，周湯豪套上銀蔥oversize大衣，率領一票辣模，最後的帥痞一笑露出有「REALIVE」字樣的銀色牙套，展現蓄勢待發的氣勢。

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他也順勢宣布(R2)特仕版演唱會dress code的顏色為白色與銀色，邀請粉絲11月23日一起盛裝來台北小巨蛋開趴，表示：「上次的dress code是白色，這次加入銀色元素，希望大家也幫自己升級、好好打扮，一起感受進化。」

▲周湯豪身兼(R2)特仕版演唱會創意總監、視覺總監、造型與舞台設計等多職。（圖／環球提供）

周湯豪身兼(R2)特仕版演唱會創意總監、視覺總監、造型與舞台設計等多職，除了幕前演出的準備，為幕後製作規劃與執行更是不眠不休，密集的開會與工作，讓他每天睡不到3小時，連工作人員都快吃不消了，周湯豪絲毫不喊苦，表示：「這些都是小case，我要把我東西做好，龜毛是一定要的。」演唱會門票將於9月13日開賣，詳洽拓元。