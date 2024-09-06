TRASH成軍15年終於「合作陳綺貞」　還預告公布大消息！

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH樂團將推出睽違3年的新專輯《幸福的末班車》，日前舉辦小型聽歌會，新歌包括以影集為靈感的〈Die With You〉、重新改編製作的〈相信2Ø24〉，以及與偶像陳綺貞的夢幻合作〈一切的原因〉，此外，TRASH現場也以不插電形式，演出〈幸福的末班車〉與〈Goodbye〉兩首新歌。

▲TRASH將推出全新專輯《幸福的末班車》。（圖／華納提供）

在創作過程中，TRASH分享當時大家一起在山上時，因為收訊很差，在沒網路的狀態下，四人總是在山上天南地北的亂聊，有天他們聊到了小時候看的卡通及漫畫，大家一起喝酒、一起唱著童年的動漫主題曲，瞬間有種純粹又幸福的感覺，也讓他們心中有了「幸福的末班車」這個詞出現，並作為專輯核心，希望整張專輯都能散發純粹的快樂，以及結合小時候喜歡的動漫元素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新歌〈一切的原因〉是與他們的偶像陳綺貞的驚喜夢幻合作，當時寫完這首歌時，TRASH一致認為適合加入一段空靈女聲，每個人皆不約而同的想到陳綺貞，沒想到發出邀請後，陳綺貞立刻答應，讓TRASH又驚又喜，阿夜笑說：「當了爸爸開始聽了很多民謠，沒想到TRASH也有了這麼一首作品，我們都非常喜歡。」

▲TRASH新歌邀請到偶像陳綺貞合作。（圖／華納提供）

TRASH表示，相當期待新專輯的發行，更興奮於將宣布給樂迷的大消息，「當年剛開始玩樂團，搖滾還沒那麼盛行，當時我們好像被歸類在一群沒有未來的垃圾，所以我們將自己取名『TRASH』，但經過千錘百鍊，我們做到了，也希望15週年的這張專輯及大計畫，能給予正在追求夢想的每個人很大的動力，有一天一定會成為Somebody的。」