王彩樺幼年困苦　吃稀飯配醬油還被阿飄嚇死

記者葉文正／台北報導

藝人王彩樺今天成為「寒士慶中秋」活動大使，離活動不到兩周，離目標還有五成，她呼籲各界慷慨解囊，她想起過去小時候窮苦，不僅小時只能吃稀飯配醬油，家裡還出現阿飄，讓她嚇到半死，後來才知曾有人在裡面上吊身亡。

▲王彩樺(右)出席人安基金會活動。（圖／姜國輝攝）

王彩樺回憶童年生活辛苦，「以前就是都是租房子，都是頂樓加蓋，很便宜的，住過有阿飄也蠻老舊的房子，記得當時住二樓，房型長方，電梯進來就客廳，左邊房間，對面廚房，當時跟阿嬤一起睡，有天往餐廳看時，就看到白色衣服的無頭鬼飄過去，我就一直哭，阿嬤就說沒那回事，而我阿嬤都會在隔壁美容院做頭髮，老闆就說，那間是日本宿舍，曾有人吊死在裡面。」後來就搬家離開鬼地方。

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▲王彩樺提到童年窮困。（圖／葉文正攝）

王彩樺說，自己不到一歲媽媽就病逝，爸爸就做招牌也不順利，阿嬤還要洗衣服煮飯，貼補家用，「我的早餐只有稀飯加醬油，中午爸爸帶便當讓我吃蛋包飯，沒有零用錢，也沒有遠足過，有位家中富裕的同學曾帶我去福利社，請我吃炒米粉跟喝飲料，我就發誓以後如果賺錢一定要常請人家吃飯喝飲料，所以國中畢業就出來賺錢，幫爸爸還債，讓哥哥念書，一開始在咖啡廳當小妹，但端杯子常常摔破，就被老闆趕走。之後在酒店、舞廳開始唱歌，還進入演藝圈，牛肉場，歌廳都有，16歲唱歌到現在。」

▲王彩樺援助寒士不遺餘力，也捐款幫助需要的人。（圖／葉文正攝）

她之前參加人安吃飽三十活動，公益單位只要邀她表演，都會去幫忙演出，希望給現場看到的街友跟單親媽媽，給他們溫暖跟家的感覺，都是很努力在幫助貧困的朋友，帶給他們力量。