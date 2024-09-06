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王彩樺帶女兒化妝師員工旅遊　花400萬日幣不皺眉頭因有這投資

記者葉文正／台北報導

王彩樺最近帶著兩個寶貝女兒與化妝師等人到日本旅遊，由於此行王彩樺重點在購買名牌「Goyard」包包，這次他不僅帶女兒們到迪士尼海洋，還前往Goyard採購，光是4個包包就花了2百萬日幣，加上旅費加起來大約4百萬日幣(台幣91萬元)，讓女兒開心也犒賞自己，心情相當好。

▲王彩樺秀出東京買包戰利品。（圖／姜國輝攝）

▲王彩樺秀出東京買包戰利品。（圖／姜國輝攝）

王彩樺今天參加人安基金會寒士慶中秋活動，被問到最近到日本旅遊，她開心表示：「其實是辦員工旅遊，我跟兩女兒跟助理，還有造型師，去東京開開心心吃喝逛街，讓他們也開心，還去海洋迪士尼，看遊行好療癒。過程請了地陪加包車，合計共40萬元台幣，後來去GOYA專櫃，還要排隊，我就去二手店看，價錢比專櫃還貴10萬日幣。找地陪跟包車是方便帶小朋友去買東西，不會浪費時間。以前我跟先生認識，我們就去日本九州，北海道等等。」她說每個包約四、五十萬日幣，買了四個，大概兩百萬日幣左右。

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▲王彩樺秀出東京買包戰利品。（圖／姜國輝攝）

▲王彩樺出席人安基金會活動。（圖／姜國輝攝）

王彩樺提到新計畫要拍電影，地點橫跨苗栗跟台北兩地拍，這次角色很重，還為電影學技藝，主持實境秀，也將到名古屋演出，「他們每年都有台灣料理的市集，我跟庭庭去表演，都有兩三萬人，要在眾人面前唱《保庇》。」

▲王彩樺秀出東京買包戰利品。（圖／姜國輝攝）

▲王彩樺為寒士吃飽活動站台。（圖／葉文正攝）

而她跟好友白雲在台南投資餐廳，她也透露：「我是小股東，因我是台南人，日式料理真的很好吃，台南太多美食，要存活真的不容易，我們的店爸爸也常去吃，我錄實境秀也會回去吃，我們有兩種套餐，雲套餐跟彩套餐，彩套餐比較貴。但是都好吃。我們已開一年了，我們接手餐廳，8月周年慶。還有導演說我照片被冒用，怕我被盜版，但真的是我的投資啦。他說餐廳有四、五個股東，每人十萬元的投資。」

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王彩樺, 黃于庭, 人安基金會

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