許志豪親揭「于美人私下真面目」：在她旁邊都不敢用力呼吸！

記者蔡琛儀／台北報導

自《超級紅人榜》發跡的許志豪，近年轉換跑道成為知名主持人，而他相隔12年推出新專輯《抹記的青春》，今（6日）舉辦記者會，人緣極佳的他，今一票前輩兼好友包括于美人、許常德、荒山亮等人都到場助陣。

▲ 許志豪回歸歌手身份，推出新專輯《袂記的青春》。（圖／記者黃克翔攝）

他當年發片路不順，加入《紅人榜》後也得到于美人提攜，「我剛加入《紅人榜》時超怕他，連站在她旁邊呼吸都不敢太用力，因為她就是個很有氣場的姐，後來發現人是要相處的，她其實超級溫暖！」心疼外界常常對她有誤會，且于美人也從未對他說過重話，這次發片，于美人也大力鼓勵他，于美人的好友還大方包了500張專輯力挺許志豪，讓他超感動。

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許志豪說，其實在此之前，曾經有2年過著山窮水盡的生活，卡費最低繳納金額都付不出，只能一直「以卡養卡」，甚至會去偷喝超商關東煮的湯，又怕家人擔心，因此都不敢和爸媽訴苦。直到加入《紅人榜》經濟狀況才大大改善。

▲▼ 許志豪發片記者會一票好友包括于美人、許常德等人都來力挺。（圖／記者黃克翔攝）

目前他在老家基隆購入兩間房產，一間5年前買下，要價約千萬元，坪數為50坪，最近又花買下要價1500萬元的新房，雖然坪數較小，但他打算用來投資，因害怕遇到不好的房客，因此目前不打算出租，除非有熟識的朋友想租。