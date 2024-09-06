林采緹「第一次體驗空中瑜伽」穿超貼身！一轉側面⋯超兇上圍全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林采緹8月底無預警在社群網站宣布暫時離開台灣，展開為期23天的慢活之旅，「大概像是換個地方生活。」抵達峇里島數天後，她5日開心地說，終於首度體驗空中瑜珈，火辣身材也因此在鏡頭前被看光光。

▲林采緹第一次體驗空中瑜伽。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



照片中，可以看到林采緹紮起俏麗馬尾，身穿灰色運動內衣，完美包覆住超豐滿上圍，一轉側身，性感程度破表！搭配了貼身瑜珈褲，則是襯托出她的纖細腰身、穠纖合度的雙腿線條。

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▲林采緹展現火辣曲線。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹透露這是她第一次體驗空中瑜珈，「就在瑜伽聖地峇里島」，她一邊吹著海風一邊上課，「從白天上到日落，眼前的景色、身體的平衡、內在的感受，一切都是那麽美好」，讓她不禁直呼實在太療癒。

▲林采緹被療癒到了。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



事實上，林采緹坦言此行將離開台灣長達23天，「要慢活體驗峇里島，但還是一樣在遠端工作。」雖然仍無法完全放鬆身心，但她相信換不同地方工作「會有意想不到的收穫」。

林采緹IG全文：

第一次體驗空中瑜伽，就在瑜伽聖地峇里島

這裡實在是太療癒了，面對大海吹著海風，傍晚五點75min 的課程，從白天上到日落，眼前的景色、身體的平衡、內在的感受，一切都是那麽美好