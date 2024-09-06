記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團REDSOX於2005年成軍出道，歌曲〈La La La〉旋律輕快是當年代表性的唱跳女團。只是成員盧正明（音譯，노정명）短短活動2年，2007年1月退團，並在2008年突然宣布婚訊引退。怎料，她近日出現在戀愛真人秀《恢復單身的男女6》名單之中，令觀眾震驚不已，才發現其實她早就離婚了。

▲6年前為愛引退，REDSOX成員盧正明突然現身戀愛秀《恢復單身的男女6》證實離婚了。（圖／翻攝自SBS）

盧正明是童星出身的歌手，過去參與過多部電影、戲劇作品，2005年以女團REDSOX身份出道引起轟動，沒想到她在2008年3月閃婚，並對外宣布：「已經沒有計畫再當藝人，身為公眾人物已經是過去式。」同年12月生下一子，消失於演藝圈中。

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盧正明當年長得很可愛又甜美，受到很多粉絲喜愛，為愛引退掀起熱烈討論，直到2020年她才重返螢幕前參演戲劇《媽媽出軌了》，只是她對於私生活很低調，不曾在幕前提及婚姻狀況、感情生活。

▲▼《恢復單身的男女6》陣容公開，其中包含歌手盧正明。（圖／翻攝自《恢復單身的男女》YouTube）



令大眾意外的是，盧正明突然在近日報名參加戀愛真人秀《恢復單身的男女6》尋找真愛，觀眾看到她的名字都很驚訝，同時發現原來她已經默默離婚，節目組6日證實「確實是歌手盧正明」，她本人親自申請出演，且表現地很積極。

據節目組透露，盧正明與其他素人一樣，皆有通過事前的訪談、面試考核，這在個過程中，《恢復單身的男女》節目方判斷她確實有出演的意願，並證實她已經離婚了，消息曝光掀起熱議。