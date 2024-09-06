胡瓜報到　曾莞婷下跪　吃飯靠小禎訂位大哥重挫

記者葉文正／台北報導

TVBS《小姐姐請回答》大明星駕到，由綜藝天王胡瓜領軍，代表自創網路頻道《下面一位》偕同子弟兵謝忻以及葉欣眉一起到節目中。天王駕到氣勢爆棚，胡瓜一進場：「歡迎收看，下面一位！」此集來到《小姐姐請回答》胡瓜將綜藝全身絕學傳授給現場的來賓小姐姐們，甚至現場現學現賣，大跳超萌應援舞！



▲一見到綜藝天王胡瓜(右二)，曾莞婷(中)帶頭下跪。（圖／TVBS）

曾莞婷一見胡瓜，榮幸地說到：「以前都是我上瓜哥的節目，現在居然能夠有幸邀請到瓜哥來上我們節目！」當場帶著所有小姐姐跪下，看到曾莞婷帶頭下跪，謝忻、葉欣眉也跟著互跪，亂跪一團的場面荒謬無比。曾莞婷一開始就表示要跟胡瓜好好請教主持功力，胡瓜直白表示就是要綜藝效果都親自來，胡瓜：「如果一個藝人被拱的高高在上，差不多也再見了，當一個好的主持人，就應該要從外景開始！」曾莞婷趕緊回：「趕快請電視台再幫瓜哥再開一個外景節目吧！」



▲曾莞婷向瓜哥討教主持技巧。（圖／TVBS）

胡瓜也在節目中自爆被台灣社會寵壞，常常靠刷臉，免訂位直接進餐廳用餐，但有次遇到特別節日，百貨公司全客滿，直接吃鱉踢鐵板，最後竟是靠女兒小禎的名字才成功入座。而談到和子弟兵默契，全靠吃飯吃出來，謝忻曝只要瓜哥在，點餐從不手軟，時常一餐吃破10萬！可以看出胡瓜對子弟兵的疼惜。現場更示範招牌綜藝摔，三人默契極佳，沒有彩排，一秒暴摔，惹得全場笑哈哈。節目最後胡瓜更與韓國小姐姐趙娟週，現場直接開跳應援舞，展現超級親民的瓜式魅力。