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訪問／42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

凍齡男神李準基現年42歲，依舊保持著精實體態、帥氣外貌，他對自己很嚴格，曾透露已經數年沒吃麵食類。他即將在9月28日舉辦粉絲見面會，抽空接受台灣媒體跨海訪問，聊起飲食習慣，他透露：「最初的1、2年真的非常辛苦。不過，親身體驗到保持狀況對我有很大的幫助，所以直到現在已經8年了。」養成不吃米飯、麵食類的習慣已經8年。

▲▼ 42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文。（圖／遠雄創藝提供）

▲李準基大讚「臭豆腐很好吃」。（圖／遠雄創藝提供）

李準基睽違5年即將在9月訪台，他清楚記得台灣代表性地標，「在台北101看到的美麗夜景，以及因拍攝而造訪的迷人夜市。」當時前往夜市時，他還吃了令外國人聞風喪膽的臭豆腐，大讚：「雖然其他人覺得很難接受，但對我來說非常合口味。」台灣美食之中他也很愛吃小籠包、牛肉麵。他牢記台灣的點點滴滴，更難忘粉絲用心送上的應援禮物，例如各式各樣的零食和台灣威士忌，「也有用心寫的信件、親手畫的畫，甚至是祝願我未來作品活動成功的有意義的物品。我對這些珍貴的心意總是深感感動。」而令他最難忘的是台灣粉絲不變的愛和熱情。

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▲▼ 42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文。（圖／遠雄創藝提供）

▲李準基預告9月28日粉絲見面會唱中文歌。（圖／遠雄創藝提供）

上次來台時準備了〈月亮代表我的心〉、〈知足〉、〈告白氣球〉多首中文歌，李準基大方預告：「這次也會努力準備！」透過不斷重複地練習，讓歌詞能夠像習慣一樣流利地唱出來，不過，他謙虛自虧：「雖然有時會出錯，但這也是演出的樂趣之一，還是非常感謝大家喜歡我用心準備的演出。」他承諾會準備台灣粉絲喜歡的歌曲，「我非常期待能夠和大家一起唱，再次感受五年前的感動，因此我正努力準備。」

過去，李準基在受訪時談到對自己飲食管控嚴格，他透過訪問解釋：「我並不是完全不攝取碳水化合物，而是禁止吃米飯和麵粉，所以現在這樣的生活方式已經不算太困難了。」雖然泡麵是他非常喜歡的食物，但已經超過8年沒吃，「如果真的非常想吃，我會用蒟蒻麵代替拉麵湯來解決」，他分享飲食習慣，大部分時間都是一天一餐管控身材，只有拍攝時會吃到2餐。為了維持體態才有如此堅強毅力，他笑喊：「我也希望有一天能逐漸回到享受碳水化合物的幸福生活中！」

▲▼ 42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文。（圖／遠雄創藝提供）

▲李準基對自己很嚴格，已經8年沒吃泡麵。（圖／遠雄創藝提供）

身為宅男的他，列出一天24小時行程，他笑喊：「我會在家裡看電影、讀書、玩電腦遊戲。」私下喜歡跑步，已經維持了3年運動生活方式，通常會到戶外跑大約兩個小時，直呼非常幸福。而他還計畫與妹妹到海外旅遊，「以前20年活動很忙的時候，旅行對我來說不太重要，但現在我開始覺得它很有趣。」

至於工作方面，他演技生涯20餘年嘗試過各種角色，《阿斯達年代記》裡一人分飾兩角、《王的男人》扮女裝、《惡之花》則是沒有感情的人。未來拍攝類型，他表示不會有任何特定的設限，「我願意挑戰和享受任何需要我演技的類型。不過，我曾經非常喜愛的動作片，似乎已經不再有很多挑戰的年紀了。」自虧年紀已大了。

▲▼ 42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文。（圖／遠雄創藝提供）

▲李準基睽違5年再訪台。（圖／遠雄創藝提供）

李準基粉絲見面會「2024 LEE JOON GI ASIA TOUR JOONGI’S DAY：FESTIVAL in Taipei」預計於9月28日在台北國際會議中心（TICC）開演，門票現正熱賣中，票價分為8800元、5800元、4800元、3800元、2800元，全場享有歡送會福利，詳情請洽主辦單位「遠雄創藝」官方臉書。

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