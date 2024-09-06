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Bruno Mars搶在颱風前悄抵台！週末高雄開唱　網曬簽名照：已遇到

記者蕭采薇／台北報導

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）即將在本週末登上高雄世運主場館演出，備受歌迷們期待。本次是他此趟亞洲巡迴的第一站，Bruno Mars將直接從美國來台。主辦單位對於他抵台資訊保密到家，不過有粉絲聲稱已經有朋友在街頭巧遇天王，還開心的獲得簽名，不過該貼文目前已刪除。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）週末在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Bruno Mars時隔六年再度來台開唱，也是他第三度來台，兩場門票皆完售。事前粉絲本來還擔心可能受到摩羯颱風影響，所幸天王的魅力連颱風都得靠邊走，對台灣沒有直接影響。不過Bruno Mars團隊似乎也擔心天氣影響航班，他已悄悄提早抵台。

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有網友在社群平台發文，表示朋友巧遇了Bruno Mars，還順利要到簽名。而主辦單位對於他抵台資訊保密到家，並未公開航班資訊，對此也未有回應。《ETtoday星光雲》多方探聽得知，Bruno Mars並非搭乘商務客機來台，應為包機，且來台時間和降落地點都嚴格保密。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Bruno Mars第三度降臨寶島，抵台資訊保密到家。（圖／Live Nation Taiwan提供）

而除了高雄外，他也將到台北舉辦After Party，地點就選在前陣子家務事頗受關注的「名媛版大S」夏黃廉盈，前夫所開設的高奢酒吧。該地點先前也為巨星馬龍（Post Malone）舉辦過After Party，不過此類活動歌手並不一定會有現場演出。

Bruno Mars來台消息一公開就引起樂迷熱烈討論，最低2800元的票價更被粉絲讚「超佛」。近來年有豐富大型演唱會經驗的高雄市政府也已備戰，將加開捷運場次疏散人潮。

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