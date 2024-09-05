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台灣之光！幻藍小熊登韓打歌舞台　「新歌3天點擊破250萬」阿信也力挺

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」推出新歌〈COCOCO〉，魔性「叩叩舞」更登上包括SBS M《THE SHOW》、阿里郎「Simply K-POP」、MBC M 的 SHOW CHAMPION等各大打歌舞台，YT影片不僅在短短不到24小時內突破百萬大關，累積三天總點閱更突破250萬大關，堪稱台灣之光！

▲▼GENBLUE幻藍小熊〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊正式在南韓出道。（圖／天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊挺過九個月練習生苦訓，成首位在南韓出道的台灣女團，有100位台灣粉絲組團特別飛到南韓支持，也有台灣及日本粉絲大手筆在紐約時代廣場及東京澀谷街道租下戶外大型廣告為她們做應援宣傳。而南韓女團ILY:1更發起舞蹈challenge大跳〈COCOCO〉，為GENBLUE幻藍小熊打氣，連天團五月天主唱阿信也轉發〈COCOCO〉預告片為六妞加油。

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天空娛樂特別砸千萬台幣拍攝〈COCOCO〉MV，力邀曾經與SM、CJ E&M、KIA等品牌及BTS、EXO等大咖藝人合作過的導演林正國導演執導，攝影師則請來曾拍攝過NewJeans作品的張材旭操刀， 結合AI及傳統CG製作技術，量身定做六大場景，更把整座價值上千萬的藍寶基尼跑車直接搬來拍攝現場。

▲▼GENBLUE幻藍小熊〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊帶著新歌〈COCOCO〉登南韓的打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）

不過她們透露，在練「叩叩舞」時，從頭到腳包括手勢、上肢、擺腰、腿力都得兼顧力道及美感，副歌重點舞蹈時還得用手指頭做出「 COCOCO 」的手勢，讓六位美眉直呼史上最難，采甄苦笑說：「甚至連作夢都在練，已經練到反射神經不用思考就能做出手指舞！」MV花了四天密集拍攝，每天超過18個小時從早拍到晚，讓GENBLUE幻藍小熊幾乎一天只睡兩個小時就又起床趕進度，當中一套黑色皮衣造型還得足踏十公分高跟鞋、忍受室內沒冷氣揮汗拍攝。

其中最讓GENBLUE幻藍小熊難忘的莫過於超炫的千萬藍寶堅尼跑車，隊長XXIN表示：「因為是人生中第一次坐上這麼貴的跑車，而且還在駕駛座上，很怕動作太大弄壞車子，拍起來大家都膽戰心驚，但真的也是畢生難忘的經驗！當時輪流坐副駕的人是毓和NICO，之後最大的夢想就是如果有機會一定要開車載團員們一起去旅行！」

▲▼GENBLUE幻藍小熊〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊後勢看漲。（圖／天空娛樂提供）

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