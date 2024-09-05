Sandy挺9月孕肚自拍！　渾圓大肚正面曝光…網：終於發現肚子

記者陳芊秀／綜合報導

女星吳姍儒（Sandy）今年4月懷第二胎喜訊，目前已孕期9個月，日前曬照透露「隨時都能生」，但是收到許多人詢問肚子在哪裡？她5日大方曬照正面入鏡，網友激動「終於發現肚子了」。

▲吳姍儒（Sandy）懷2寶即將卸貨，自拍曬9月孕肚。（圖／翻攝自IG）

照片中，Sandy身穿細肩帶粉色睡衣，鏡子前持手機自拍，手機殼也是粉色系，長髮及腰撥自一邊自然披散，紅脣微張相當性感。另一張照片她穿著白色無袖上衣，9月孕肚又圓又大，露出溫柔的微笑，洋溢著幸福氛圍。

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▲Sandy大方正面入鏡，現在孕肚又大又圓。（圖／翻攝自IG）

同時Sandy分享近日生活感悟。她坦言不擅長等待，最近還發現沒有真正珍視自己的「時間」，為此感到有些沮喪，但也覺得「知道就好，知道就有下一步的可能」。她自問現在追求什麼？或許現在最喜歡「從容」，非常珍惜這兩個字出現在自己的身上，並形容這是一種「又ㄌㄤ又鬆弛又自然自信自在的美好狀態」。

▲Sandy分享最近生活感悟，坦言現在最喜歡「從容」。（圖／翻攝自IG）

網友留言「哇Sandy的肚肚愈來愈大了，感覺睡覺會很難入睡，辛苦了，祝順產」、「好美的孕婦」、「最漂亮的媽咪」、「被第一張性港（感）到，太正」、「終於發現肚子了」、「好美」，眾人也為Sandy的文章深感共鳴。