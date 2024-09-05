3年生2娃「狂瘦25公斤」　最正主播虞承璇回來了

記者許逸群／台北報導

年代新聞主播虞承璇回來了！離開主播台2年的她，在3年內連生2娃，不過她透露：「離開螢光幕的這段時間，某陣子得了產後憂鬱症，故事太長一下無法說完，但幸好當時的我下定決心減重，兩次孕期實在胖太多，今年已成功瘦了25公斤，恢復正常體態，心也走過了低谷，感謝自己沒有放棄。」





▲主播虞承璇即將回歸主播台。（圖／取自虞承璇臉書）

虞承璇透露，因接連生產導致睡眠作息大亂，過度勞累讓她產後憂鬱纏身、情緒相當低落，在老公細心陪伴與鼓勵下逐漸轉移重心，將焦點專注在「減肥」上，透過嚴格飲食控制，成功在半年內瘦下25公斤，戰勝憂鬱還讓自己煥然一新。她也對自己信心喊話：「我要成為孩子們的榜樣，努力生活。」

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虞承璇表示，在深思熟慮後決定回到職場，接下來將在「早安新聞」 中陪伴大家渡過美好的早晨時光。她打趣表示：「歡迎奔走相告，爸爸媽媽、阿公阿嬤、小朋友們、早餐店裡的大家，無論是出門前還是正在吃早餐，無論是心情好還是剛睡醒，請打開電視收看，讓我成為家家戶戶的動態有聲版長輩圖，開啟大家的一天。」

▲主播虞承璇將在晨間新聞為觀眾服務。（圖／取自虞承璇臉書）

提到晨間新聞，虞承璇回憶地說，以前唸書，早上睜開眼前的背景音都是媽媽打開新聞的聲音，聽著聽著就醒來了，「是我學生時代出門前的儀式感，一晃十幾年，對於即將成為那個叫醒大家的聲音，是一件很特別又具有使命感的任務。感謝公司耐心等候兩年，託付這麼重要的時段與任務，接下來也會推出全新廣告Promo！」她將在9月9日正式回歸主播台。