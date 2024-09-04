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泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與球星男友交往剛滿1年，近來卻傳出有分手合約。（翻攝自Taylor Swift IG）

▲美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與球星男友交往剛滿1年，近來卻傳出有分手合約。（翻攝自Taylor Swift IG）

圖文／鏡週刊

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），歷任男友都愛得轟轟烈烈，這次也不例外，不過近來卻流出她與剛交往1年的球星男友凱爾斯有份「分手後的公關全面媒體計畫」的合約，該分手合約在網路流傳，讓粉絲驚呼「難道他倆甜蜜熱戀只是在作秀？」但也有人認為是ChatGPT寫的。

堪比台灣PTT論壇的美國知名「Reddit」論壇，近日流出一份由凱爾斯委任的公關公司Full Scope標誌商業信頭、標題為「凱爾斯與泰勒絲分手後的公關全面媒體計畫」的分手合約，內文明確擬好9月28日他們會官宣分手，更提及「等媒體熱度降溫並確保清晰度」，所以等官宣3天後再發官方聲明，且連聲明要以「優雅、尊重、雙方相互尊重」的口吻撰寫都註明上去。

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該合約不只提及「經過慎重考慮，凱爾斯與泰勒絲決定分道揚鑣」「他們仍是朋友，並希望彼此一切順利」，內文更補充會把重點放在凱爾西的「個人成長」，透過將分手描述為「生活中的自然部分」，並強調他對事業的承諾與他在體育行業的持續成就。

不過對於瘋傳的這份「分手合約」，外界看法大多不採信，但也有人推測是用ChatGPT寫的。對此，凱爾斯公關公司也隨即出面澄清「該份文件是造假」，並打算採取法律行動、揪出源頭；泰勒絲的發言人則不回應。


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