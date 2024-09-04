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小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）最近公開一張超音波照證實懷孕生子，不過今（4）日卻罕見動怒發文，痛批前友人亂爆料的行為是在「賣友求榮」，貼文曝光後，讓部分網友留言標註女星小甜甜的社群帳號。為此，小甜甜遭影射後也在社群發文澄清，不過稍早被發現悄悄將貼文刪除，接著更現身愷樂的文章底下寫下鼓勵對方的留言，內容曝光後再度掀起討論。

▲▼蝴蝶。（圖／翻攝自Facebook／Butterfly愷樂 ）

▲小甜甜、愷樂有不錯的交情。（圖／翻攝自Facebook／Butterfly愷樂）

小甜甜在愷樂的Threads貼文下方留言表示，作為新手媽媽，對方應該承受許多壓力，無論是生活上的挑戰，還是來自外界的輿論，她認為對方應該要照顧好自己，同時也以溫暖的口吻寫下鼓勵話語：「辛苦了，好好照顧自己！」

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▲小甜甜。（圖／翻攝自Threads／riva0913）

▲小甜甜被發現刪文。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

小甜甜也對外界的批評與謠言表達看法，她坦言，雖然無法掌控別人的言論，但不需要為此影響到個人情緒和生活，同時也強調，應該將焦點放在自己的人生和家人上，不必被某些人的話語所牽動。最後，小甜甜向愷樂表達支持，並勉勵她繼續堅強：「新手媽媽真的很辛苦，加油！」

▲小甜甜。（圖／翻攝自Threads／riva0913）

▲小甜甜回覆愷樂的貼文。（圖／翻攝自Threads／riva0913）

事實上，愷樂過去曾傳出疑似不滿好友小甜甜洩漏婚訊，而導致彼此閨蜜情破裂，今（4）日她動怒發文，針對前友人捏造假消息一事做出反擊。不過內容曝光後，小甜甜卻被部分網友認為遭到影射，她事後也在社群發文，表示自己始終堅持，若不是與她相關的事，絕不會替任何人回應，因為在她心中，捍衛和保護朋友以及其他無關者，是至關重要。如今被發現刪文後，又悄悄寫下留言替愷樂加油，再度吸引網友討論。

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蝴蝶, 愷樂, 小甜甜

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