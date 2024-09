Travis Japan來台開唱「當眾表演16蹲」　喊話Energy：想合作

記者蔡琛儀/台北報導

星達拓娛樂旗下團體「Travis Japan」於9月3日、4日連續兩晚在Zepp New Taipei開唱,同時也揭開他們的首次世界巡迴序幕,為了台北的歌迷,他們特別準備了限定曲目,改編Energy的神曲〈星期五晚上〉,再加入松倉海斗招牌的洗米舞動作。

▲Travis Japan今晚台北開唱。(圖/大鴻藝術BIG ART、環球音樂提供)

不過到副歌處挑戰16蹲時,七人卻只蹲8下就宣告躺平認輸,還用中文直喊「超累的」、「累死了」。雖然相當耗費體力,七人仍開心表示因為因為他們有〈T.G.I. Friday Night〉這首歌,所以希望未來有機會能跟Energy合作,一起挑戰16蹲,並打算派出川島如惠留出戰,川島雖嘴上說:「上次挑戰之後我可是整整一週站不起來欸。」但仍十分配合馬上就在舞台示範起來,讓其他成員慌忙阻止他「我們還有下半場!好了好了不要跳了!」

Travis Japan由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗組成,熱愛台灣的他們不但多次訪台,連首次世界巡迴演唱會的首場也敲定要在台北,開場他們以一席黑西裝帥氣登場,連續帶來〈LEVEL UP〉、〈JUST DANCE!〉、〈My Dreamy Hollywood〉、〈T.G.I. Friday Night〉等21首熱門曲目,還不忘以中英日語輪番大喊「準備好了嗎」、「What’s up Taipei! We are Travis Japan!」、「我愛台北」、「我愛你」,讓全場嗨到不行。

▲▼Travis Japan將台北演唱會作為巡演首站。(圖/大鴻藝術BIG ART、環球音樂提供)

隊長宮近海斗感性的說:「恭喜Travis Japan舉辦世界巡迴會了!這是我們的夢想之一,今天跟大家一起迎接了世巡演唱會的第一天,接下來繼續讓全世界跟Travis Japan 一起let's have fun好嗎?」此外他們也大方與歌迷分享前幾天品嚐了個人小火鍋,對於可以自選喜歡的鍋底、自己吃自己的主餐的點餐方法相當讚賞,七五三掛龍也爆料松倉海斗愛搶火鍋肉、川島如惠留跟松田元太則是在主餐還沒上就跑去吃冰淇淋。

接下來Travis Japan將以台北為起點,陸續造訪香港、曼谷、西雅圖、洛杉磯、紐約等六大城市開唱,並在演唱會尾聲與台北歌迷打勾勾,約定很快再見。