賈永婕上任101董座「負責美麗」挨轟！　女醫狠酸：誰還想讀書？

記者劉宛欣／綜合報導

50歲女星賈永婕日前宣布接下101董事長職位，3日是她上任董座首日，在接受訪問時，她表示會和續任總經理朱麗文密切配合，笑稱總經理負責專業，自己負責美麗時尚，此話引來經常上談話性節目的名嘴兼眼科醫師黃宥嘉批評，直言「說自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」

▲賈永婕出任101董座。（圖／記者周宸亘攝）

黃宥嘉在臉書發文，截取了數個賈永婕發言的相關新聞報導，不屑地表示「說是自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」接著繼續砲轟「不要讀書、不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅。」但她認為賈永婕的公開操作算是坦蕩，最後則不忘再酸「有問題時找專業的扛責任，沒問題時自戴桂冠」。

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▲黃宥嘉開轟賈永婕。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

底下有網友幫賈永婕緩頰「說真的，妳覺得賈沒頭腦只靠臉蛋嗎？到底標準在那？」、「自己的能力到那自己知道，别沒事酸別人，除非自己能做到比別人好，謝謝妳的指教」，此話一出立刻激怒黃宥嘉，火速將該網友封鎖，再發一篇文開炮「所以賈永婕是管理專業？她做得很好？她不是三鐵專業？抗老化專業？有頭腦有臉蛋跟有專業是同一種事嗎？」，傻眼表示「我不知道這個人怎麼護航護得下去」。