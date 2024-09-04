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許光漢低調當兵「好友事前也不知情」　張軒睿搖頭：沒辦歡送趴！

記者黃庠棻／台北報導

八大電視最新戲劇《妳是我的姐妹》找來温貞菱、李霈瑜飾演姊妹，而劇中兩人的父母分別由陳竹昇、林美秀擔任，兩人戲裡經常互嗆鬥嘴。今（4）日該劇舉辦首映記者會，温貞菱、大霈、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩都一同齊聚宣傳。

▲温貞菱、大霈、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩出席台劇《你是我的姐妹》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲温貞菱、大霈、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩出席《妳是我的姐妹》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

温貞菱、大霈、張軒睿、林美秀、陳竹昇、林哲熹、林思宇、徐鈞浩一同出席《妳是我的姐妹》首映記者會，私底下是好友的温貞菱與張軒睿在片中有感情戲，甚至有高達將近六場吻戲，雙方透露因為感情很好，在拍攝感情戲真的有困難，就連場外的工作人員都會笑場。

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▲張軒睿、温貞菱出席台劇《你是我的姐妹》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張軒睿、温貞菱透露拍吻戲是兩人最大困難。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，温貞菱與張軒睿私底下也是「亞洲男神」許光漢的好友，被問到對方當兵是否有提早通知朋友群，兩人不約而同表示「事前不知情」，也沒有替許光漢辦歡送趴，温貞菱笑說「可能懇親會可以相約一起去」，一旁的大霈更起鬨「那我也要一起去」，展現了劇組的好感情。

▲張軒睿、温貞菱出席台劇《你是我的姐妹》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張軒睿、温貞菱被問到好友許光漢當兵，都表示不知情。（圖／記者林敬旻攝）

此外，林哲熹在《妳是我的姐妹》中與大霈有感情戲，戲外剛新婚，與老婆的感情相當穩定，被問到「做人計畫」時，大方表示自己很喜歡小孩，對於生小孩一事保持順其自然，更透露因為拍了本劇，讓他萌生了想要生一對姊妹的希望，說道「很羨慕姊妹可以打電話談心」。

▲大霈、林哲熹出席台劇《你是我的姐妹》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲大霈、林哲熹出席台劇《你是我的姐妹》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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