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獨／不只去高雄！Bruno Mars將現身台北　「名媛版大S」前夫店內開趴

記者蕭采薇／台北報導

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）即將在本週末登上高雄世運主場館演出，兩場門票皆完售。而除了高雄外，他也將到台北舉辦After Party，地點就選在前陣子家務事頗受關注的「名媛版大S」夏黃廉盈，前夫所開設的高奢酒吧。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）結束高雄演唱會後，將到台北舉辦After Party。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Bruno Mars在結束高雄兩場演唱會後，並沒有直接飛離台灣，而是轉戰台北，並在9日晚間舉辦After Party，他本人預計也將出席派對。該地點先前也為巨星馬龍（Post Malone）舉辦過After Party，不過此類活動歌手就算出席，也不一定會有現場演出，全看當下氣氛和心情。

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▲火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）即將在本週末於高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Bruno Mars來台消息一公開就引起樂迷熱烈討論，最低2800元的票價更被粉絲讚「超佛」。近來年有豐富大型演唱會經驗的高雄市政府也已備戰，將加開捷運場次疏散人潮。據悉，Bruno Mars此次的After Party將類似於先前Post Malone的經驗，但不是正式演出。

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Bruno Mars, 火星人布魯諾

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