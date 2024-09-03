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李玉璽步行800公里出征西班牙！　「十指緊扣擦愛火」攜盧廣仲克服身體極限

記者孟育民／台北報導

實境旅遊節目《暴走兄弟朝聖趣》由三金天王盧廣仲、李玉璽與美麗本人攜手主持，一起跨越難關，挑戰極具難度的西班牙及日本的雙朝聖之路。提及西班牙八百公里長征的朝聖艱辛，每天路程基本都是二十五公里起跳，而對主持三人最難忘且崩潰的，莫過於從Terradillos de los Templarios，一路戰到Mansilla de las Mulas這一段長達約五十公里的步行路程。製作單位在前一天就已預告眾人，隔天是一場前所未有的硬仗，這對腳力極好的盧廣仲來說已經是個挑戰，聽在平常甚少運動的李玉璽跟美麗本人耳裡，兩個人都是一致的頭皮發麻，很怕自己成為拖垮團隊的那一顆老鼠屎！

▲▼《暴走兄弟朝聖趣》李玉璽遭爆十指緊扣。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲盧廣仲、李玉璽與美麗本人攜手主持《暴走兄弟朝聖趣》。（圖／亞洲旅遊台提供）
當天大家一早五點多就起床，踏著沉重的步伐準備摸黑出發，而歷經連日來猶如苦行僧徒步折磨的美麗本人，更是沿路幹話不斷，早就抱持著辭演的心理準備。而李玉璽看著自己兄弟落入日漸高漲的負面情緒，他在克服自我的身體極限之餘，更是時時提醒自己要當美麗本人的開心果，最後還被美麗本人笑說「我才是團隊的搞笑擔當，你是不是想篡位啊？！」甚至在當天最後一哩路時，李玉璽特別放慢步伐，跟美麗本人上演相依相偎還十指緊扣一起走向庇護所，讓原本從史上最崩潰的一段徒步道路，轉變為史上最安慰的一段佳話。

▲▼《暴走兄弟朝聖趣》李玉璽遭爆十指緊扣。（圖／亞洲旅遊台提供）

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▲▼李玉璽遭爆十指緊扣，在西班牙擦出愛的火花。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲▼《暴走兄弟朝聖趣》李玉璽遭爆十指緊扣。（圖／亞洲旅遊台提供）

李玉璽在最後也跟製作單位聊到「適時提出自己的需求，及懂得觀察隊友的求救訊號」是這次朝聖之路教會他的最寶貴的一個生命經驗。究竟這一段路程盧廣仲、李玉璽與美麗本人個別發生什麼插曲，又有多少高潮迭起、脫胎換骨的故事發生，令人充滿期待！


 

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關鍵字

李玉璽, 盧廣仲, 美麗本人, 暴走兄弟朝聖趣, 西班牙

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