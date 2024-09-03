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Sandra婚禮倒數5天「來不及變瘦」！　鼻酸喊：一定哭爆＋喝爆

記者王靖淳／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名：小斯）今年6月突然宣布自己早已結婚的消息，表示與老公早在2年前的愚人節完成登記，日前更驚喜公開一系列婚紗照，透露將在9月7日舉行婚宴。最近她透過Threads發文，分享自己對婚禮的期待，同時也表示：「我一定會哭爆＋喝爆，要變得超瘦來不及。」

▲Sandra在IG驚喜公開一系列的婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

▲Sandra在IG驚喜公開一系列的婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／sandralalala0302）

Sandra透露，婚禮當天自己可能會「哭爆+喝爆」，情感豐富的她已經因為想到許多人這段時間的幫助而鼻酸。她深情地表示：「有你們真的很好餒❤️。」表達自己對親朋好友的感謝與感動。Sandra表示在籌備婚禮的過程中，感受到來自四面八方的支持，她也坦言，距離婚禮只剩下5天，想要「變得超級瘦」已經來不及了。

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▲▼Sandra（圖／翻攝自Threads／sandralalala0302）

▲Sandra透露即將婚禮的心情。（圖／翻攝自Threads／sandralalala0302）

儘管如此，Sandra決定用「一顆感恩的心」來面對即將到來的婚禮，並向所有在她婚禮籌備過程中伸出援手的朋友們致以最誠摯的謝意。Sandra的婚禮正進入最後的倒數階段，這場婚禮將是她人生中一個重要的里程碑，親朋好友的支持讓她感到溫暖，而她也將以滿滿的感恩之情迎接這個特別的日子。

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Sandra, 結婚, 婚紗

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