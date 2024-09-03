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林吟蔚遭男友「當街飛踢」直槌肚子！　自爆患斯德哥爾摩症離不開渣男

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》週四（5日）播出「又戴綠帽了！奇怪？為什麼被劈腿的總是我」，林吟蔚分享打電話給男友時意外發現對方劈腿：「打去是一個女生接的，她說『我是他女友，妳是誰』？我說『我也是他女友』，然後就掛電話，沒做任何反應，也沒對質，後來這件事也就不了了之。」男方也因為她放任的態度，劈腿不斷，甚至還開始對她動手動腳：「有一次我騎車去找他，他朋友都在，他看到我因為下雨弄得很狼狽，覺得我很丟臉，直接把我拉到旁邊說『妳幹嘛來？妳現在很醜』，然後就飛踢我。」

▲▼Apple。（圖／中天綜合台提供）

▲林吟蔚自認有「斯德哥爾摩症」離不開渣男。（圖／中天綜合台提供）

即便對方做出這種行為，林吟蔚還是離不開他：「我覺得我有點斯德哥爾摩症，後來去日本，我看到他的訊息跳出『我好想你』，我很氣就拍他，結果他直接槌我的頭跟肚子，我們就開始扭打。」在場來賓聽完都直呼兩人在這段感情中都錯得離譜。

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▲▼Apple。（圖／中天綜合台提供）

▲同場來賓孫國豪也有被劈經歷。（圖／中天綜合台提供）

孫國豪則被愛情沖昏頭：「有天我突然找不到她，我擔心她會不會出事，因為她不是台灣人，我就去派出所報案，結果她說她在前男友家聊天，我愛在其中，就相信她了。」而孫國豪還曾撞見女方在酒吧和其他男生互動親密：「我看到她跟某位男藝人在廁所喇舌，那個男的看到我很尷尬地說『我不知道你是她男友』，那她也很妙，她竟然說『他親我的感覺很像Gay』。」超瞎理由讓全場來賓都快聽不下去。

但孫國豪卻覺得對方搞不好真的是「Gay密」，便選擇再次相信女友：「直到第3次，我去找她，她跟我僵持半個鐘頭以上死不開門，後來門一開，她跟前男友在裡面點蠟燭喝紅酒，我火一上來，肢體就控制不了，一陣混亂之後，他撂了一票兄弟來，我才覺得這個女的真的問題太多了。」

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林吟蔚, 安迪, 渣男

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