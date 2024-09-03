Hani婚禮正式延後「未決定新日期」！　梁在雄曝兩人現況

記者張筱涵／綜合報導

EXID出身的藝人Hani（安喜延）與精神科醫師梁在雄正式宣布婚禮延遲，更進一步解釋兩人之間的關係沒有改變。

▲Hani和梁在雄婚禮延後。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh、jw0601）



梁在雄的經紀公司Mystic Story於3日表示，原定於9月舉行的婚禮將延期，但並未確定新的日期，兩人之間的關係沒有改變。Hani的經紀公司Sublime則對婚禮延期一事表示難以確認。綜合韓媒報導，婚禮延期是梁在雄和Hani共同商討後的決定，而非單方面的決定，目前還沒有決定新的日期，形同無限期延後。

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事實上，今年5月27日，梁在雄擔任院長的京畿道富川市精神病院內，一名30多歲的女性患者在住院期間不幸去世。此事曝光後，正值Hani與梁在雄宣布結婚之際，公眾輿論因此變得負面。

在此事件被媒體報導後，梁在雄於上月29日通過經紀公司Mystic Story發表聲明，承認此事並道歉。他表示，對於精神病院發生的事件，他和醫療團隊感到無比悲痛，並向逝者家屬表達誠摯的歉意。

Hani於2022年6月公開承認與精神科醫師梁在雄已交往兩年，今年6月透過社群平台公開戴著婚紗頭紗的照片，並以親筆信宣布結婚消息。然而，自梁在雄的事件曝光後，她一直保持沉默，EXID慶祝出道12周年時也沒有發文。