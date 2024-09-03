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韓政府為鼓勵生育！「改推快樂育兒」家庭節目　《我獨》類節目將變少

記者張筱涵／綜合報導

南韓近年來有許多觀察型實境節目，其中《我獨自生活》在亞洲各地都受到喜愛，台灣也有許多觀眾愛看。不過，南韓文化體育觀光部為了緩解出生率遞減，將推廣有「育兒」、「婚姻」等內容的節目，營造快樂家庭的社會氛圍。

▲▼韓節目。（圖／翻攝自KBS）

▲韓政府將積極推動育兒家庭節目。（圖／翻攝自KBS）

南韓文化體育觀光部近日決定，為了緩解日益嚴重的低出生率問題，將擴大「家庭」廣播內容，推廣包含孩子在內的家庭價值觀。該部門將增加對鼓勵結婚、生產和育兒的電視劇、綜藝節目、紀錄片等內容的支持，以營造積極的社會氛圍。

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南韓文化體育觀光部的相關負責人表示，南韓政府正在討論各種方案，以推廣鼓勵生育和家庭氛圍的文化，而不僅僅是簡單地向個人提供財政支持。在上周舉行的「第三次人口緊急對策會議」上，該部門表示，將持續推動文化應對措施，引導社會對家庭、生命和社區價值觀的認知轉變。

作為其中一個方案，文化體育觀光部計劃擴大制作和宣傳反映「養育孩子的日常樂趣」的節目內容，並開展相關的宣傳活動。另一位相關人士表示，特別是強調家庭的美國電視劇模式可以成為一個參考。由於電影等內容暫時不易利用，因此政府計劃優先集中於電視內容。

這意味著將減少諸如《我獨自生活》這類鼓勵個人主義生活方式的電視節目，而是增加強調家庭價值和展現多樣化家庭生活的內容。南韓文化體育觀光部長官柳仁村（音譯）在8月12日的記者會上提及，「現今電視劇裡幾乎看不到子女或父母的角色，我們將支持那些展現大家庭生活並討論我們根本問題的作品。」

▲▼韓節目。（圖／翻攝自Instagram／mbc_ilivealone）

▲《我獨自生活》類型節目將會減少。（圖／翻攝自Instagram／mbc_ilivealone）

南韓尹錫悅總統在8月29日的記者會上也強調了文化體育觀光部在喚起家庭、家園和社區價值方面的重要性，並為這一努力提供支持。

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