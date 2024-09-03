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大陸捧重金邀直播帶貨！　九孔返台專心陪女兒…第二胎進度曝

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔（左）被直擊清晨與移工（右）帶著女兒（中）現身大湖公園捷運站。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

九孔（呂孔維）在台灣接了新工作，近日被本刊讀者直擊，帶著女兒現身大湖公園，樂享天倫之樂，圈內也傳出九孔要拚生第二胎，他聽了大笑說：「我都這把年紀了！不要吧！」對岸有人捧大把鈔票要簽他直播帶貨，他也笑說都這年紀了，要多考慮一下。

8月底的週日清晨，九孔被民眾直擊帶著女兒現身北市大湖公園，身旁還有一位長髮女性，他與該女性一起牽著女兒的手，疑似「一家三口」出現在附近捷運站。本刊求證九孔，他笑回：「每天一早都會開車帶著女兒去大湖公園溜滑梯、玩沙、盪鞦韆，玩完之後女兒就會吵著想搭捷運。」

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返台開工　陪老婆小孩

九孔笑說當天與家中移工一起帶女兒去大湖公園玩耍，「因為女兒很喜歡搭捷運，所以當天才會跟移工一起帶著女兒去捷運站，那位不是我老婆啦！」2年前九孔升格當爸，老婆做完月子後他便飛到中國大陸工作賺奶粉錢，期間只要工作空檔就會返台，與妻小相聚。

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔（左）帶著兩歲女（右）到大湖公園玩耍結束後，與移工（中）一起進入捷運站。（圖／讀者提供）

最近九孔長時間待在台灣，似乎有意把演藝工作移回台灣，他坦言大環境影響，整個娛樂產業都不景氣：「在中國大陸談了幾個案子拍攝都延期，時間變多了便回來陪陪老婆、小孩。」

在台期間，九孔也受製作人李慧蘭的邀請，成為全新綜藝節目《我的成長》班底，也與好哥兒們任賢齊一起上胡瓜的網路節目《下面一位》到金山出外景。他坦言與李慧蘭是多年好友，「他知道我在台灣，便問我有沒有興趣來玩玩，有時間當然就答應了，最近也出了3次外景。」

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔（左）與移工（中）多次被直擊現身捷運站，只因女兒（右）喜歡搭捷運。（圖／讀者提供）

獲邀帶貨　重金往外推

中國大陸的工作也一直都有，九孔表示有些電影殺青還沒上檔，也有一些案子已經談好了，遇到資金沒到位，拍攝作業就會延期。「站在演員立場也不方便說太多，一切都等劇組通知。」仍有不少廠商找上門，甚至出高價找九孔簽下「賣身契」做直播帶貨。

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔在大陸發展十幾年，近日有廠商出高價要他簽下「賣身契」。（圖／鏡週刊提供）

對於廠商提出的「簽約賣身契」，九孔說：「對方開出4年的契約，要我直播帶貨，簽約金高到可以讓我在內湖、大直買下大坪數的房，還可在金山多買一塊地！但我都已經這把年紀了（57歲），還要我簽賣身契，當然得考慮一下。」

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔兩年前升格當爸，在月子中心接受本刊獨家訪問。（圖／九孔提供）

這把年紀的他，女兒今年2歲，他希望多點陪女兒玩耍的時間，但也不想再生第2胎，「我都這把年紀了！不要吧！」

【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭

▲九孔（左四）對家人相當保護，去年返台期間參加昔日《全民大悶鍋》班底聚餐，妻子（左三）和女兒首次曝光。（圖／翻攝自王偉忠臉書）


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