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瑀熙產檢吃薯條遭制止！　老公1句話感動她：沒嫁錯人

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙在今年愚人節前夕宣布嫁給圈外男友，6月份驚喜公開懷孕的喜訊，平時會在社群記錄日常的她，今（2）日透過Threads發文分享，她在產檢過程中吃薯條時，遭護理人員提醒的小插曲，同時也向老公甜蜜告白：「覺得沒有嫁錯人。」

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙今年6月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露，因為等待產檢的時間過久，感到十分飢餓，便讓老公幫忙買了摩斯漢堡來填肚子。然而，就在她吃到一半時，被護理人員提醒「建議不要再吃薯條」。這時，瑀熙的老公立刻回應護理人員說：「沒事，她剛剛只吃了四根，而且她會自己控制很好！」這段話讓瑀熙覺得心裡暖暖的，她表示自己其實才剛開始吃，但老公的這番話讓她感到溫馨。

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▲瑀熙。（圖／翻攝自Insragram／uccu0323）

▲瑀熙發文表示：「覺得沒有嫁錯人。」（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

瑀熙提到，在產檢結束後，老公也不忘安慰她，問她內心是否有受傷，並且鼓勵她「不要想太多，想吃什麼就吃什麼」，讓瑀熙在這一刻深感「沒有嫁錯人」。最後，瑀熙補充說明，目前肚子裡寶寶的體重和她的身材狀況都在正常範圍內。為此，貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「好暖心的另一半」、「老公真的是神隊友」。

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關鍵字

瑀熙, 網紅, YouTuber, 結婚, 懷孕

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