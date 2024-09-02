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周慧敏突宣布「封麥」！不再舉辦大型演唱會：想多陪貓咪、老公

周慧敏突宣布封麥：「這是我最後一次大型演唱會」。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏在舞台上突宣布：「這是我最後一次大型演唱會」。（圖／周慧敏IG）

圖文／CTWANT

56歲「玉女掌門人」港星周慧敏，出道將近40年，影視歌三棲，擁有多個膾炙人口的作品。不過上（8）月31日周慧敏在澳門演唱會上宣布，「這次會是我最後一場大型演唱會」，認了想要多點時間陪寵物還有老公，但也強調沒有要退出演藝圈，只是想要多點時間調適自己。

周慧敏31日在澳門舉辦演唱會，56歲的她狀態驚人，跳唱不少經典歌曲，到了演唱會尾聲，她突宣布不再舉辦大型演唱會，「上一次巡演經常講到，人生每個階段都有不同追求，今次這個巡演，的確每一場都是倒數時間。所以這次會是我最後一次個人大型演唱會，因為我覺得時間差不多了吧，我要多注意自己的身體、家庭。」還想要多陪家中的貓咪。

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56歲周慧敏狀態極佳。（圖／周慧敏IG）

▲56歲周慧敏狀態極佳。（圖／周慧敏IG）

台下歌迷聽到周慧敏「封麥宣言」瘋狂大喊「不可以」，周慧敏安慰歌迷，「我不會不工作，只是想有多一點時間調適自己！」最後唱了《最愛》獻給一路支持著她的歌迷。歌迷呼喊安可後，周慧敏再度出場唱了6首歌，最後呼應演唱會名字「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」，以《天荒愛未老》一曲真正作結，相當寵粉。澳門站後，周慧敏9月中將到廣州等不同地方巡演。

周慧敏曾在1997年淡出演藝圈，隨當時還是男友的倪震旅居溫哥華，只偶爾出席公眾場合，她坦言自己覺得是時候需要停下來，重整心態，好好調節生活，計劃未來，所以決定離開香港放長假，從做回一個普通人開始，重新認識自己。2004年，周慧敏推出首本著作《我的貓兒子周慧豹》隨之復出。

周慧敏出道將近40年，人氣火紅。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏出道將近40年，人氣依舊火紅。（圖／周慧敏IG）

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