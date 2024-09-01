記者會進行一半…路克伊凡斯突出現！一開口「你好台灣」全場叫翻

記者黃庠棻／台北報導

最新動作強片《台北追緝令》由名導盧貝松夫妻共同監製，台灣出身的好萊塢導演黃嘉智執導，本片是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢電影。今（1）日盧貝松導演夫妻、導演黃嘉智、桂綸鎂、姜成鎬、楊明偉現身信義區，吸引大批影迷駐足。

▲《台北追緝令》世界首映紅毯見面會。（圖／記者周宸亘攝）

監製盧貝松表示，男主角路克伊凡斯也非常想跟著他們一起回到台灣宣傳《台北追緝令》，無奈目前正在拍攝其他電影，直到兩天前都還在想這件事。雖然路克伊凡斯無法親臨台灣，但仍透過盧貝松對在地影迷表達關心，並送上自己對台灣的愛，盧貝松更直呼「我知道他很享受在這邊拍攝的時光」。

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▲名導盧貝松。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，《台北追緝令》首映記者會進行到後面時，大銀幕突然出現路克伊凡斯的影片，原來他早就錄製了驚喜給台灣影迷，一開口就親切喊出「你好台灣！我是路克伊凡斯」，同時表達了在台北拍攝的心情，坦言「在台北的時光裡有著許多美好的回憶，希望你們能向我們拍攝這部電影一樣，喜愛這部電影」。

▲路克伊凡斯錄製驚喜影片。（圖／記者周宸亘攝）

此外，路克伊凡斯也承諾台灣影迷，說道「我期待很快能有機會再次造訪台北」，最後更不忘宣傳「我們真的很享受整個拍攝過程，我愛你們，還有請享受《台北追緝令》。」而他的驚喜影片一播完，也令聚集在信義區的所有粉絲尖叫聲不斷。